Hirving Lozano habría sido castigado por el Napoli

Hirving Lozano atraviesa un momento complejo en el fútbol italiano. El Chucky no ha tomado una decisión concreta con relación a su futuro y esto no le habría gustado a la directiva del Napoli. El mexicano pintaba para ser titular en el debut de la Serie A, pero como castigo no vio ni un minuto.

El Napoli ya inició la temporada en defensa de su título. El sábado 19 de agosto el conjunto dirigido por Rudi García enfrentó al Frosinone por la primer fecha del balompié italiano. Se rumoreaba que Hirving Lozano sería titular, pero por una decisión de la directiva se quedó frío en el banquillo.

Según informaciones del portal Gazzetta dello Sport, Lozano entraba en el plan de García para el primer partido. Pero las indecisiones y la incertidumbre del azteca en torno a su futuro habrían motivado a su ausencia del duelo.

En la delantera del Napoli jugaron como titulares Raspadori, Osimhen y Politano. En aquel partido que finalizó con una cómoda victoria 1-3 ante Frosinone, los suplentes que ingresaron fueron Mario Rui, Elif Elmas, Giovanni Simeone, Leo Skiri y André Zambo de Sousa.

Napoli inició la defensa de su título con el pie derecho. Giuseppe Bellini-Getty Images.

¿Cuál es el conflicto con Hirving Lozano?

Las fuentes señalan que Aurelio De Laurentiis, dueño del conjunto italiano, no está de acuerdo con la gestión de Hirving Lozano y su representante con relación a su traspaso. El club ya le ofreció la oportunidad de renovar, pero bajo una reducción salarial. Esta propuesta habría sido rechazada.

Por otra parte, el Napoli tendría intenciones de salir del mexicano bajo una oferta correcta. Esta propuesta habría llegado de parte del Al Ahli de Arabia Saudita ($35 millones de dólares), pero el entorno del mexicano no está a gusto con ese destino.

Lozano fue una de las piezas importantes del Napoli en la obtención del título. Francesco Pecoraro-Getty Images.

La indecisión de Hirving Lozano habría sido pagada en la fecha pasada contra el Frosinone. Todo parece indicar que el azteca deberá resolver su estatus en los próximos días o corre peligro de perderse más partidos.

El Chucky Lozano llegó al Napoli en 2019. El delantero mexicano tiene un contrato vigente con el conjunto italiano hasta junio de 2024. El azteca está actualmente valorado en poco más de $27 millones de dólares.

