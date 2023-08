Lionel Messi es el dueño de la camiseta más codiciada por sus rivales, ¿cómo entrega el argentino su playera? 

Lionel Messi ha causado un gran revuelo desde su llegada al Inter Miami. El nuevo conjunto de la Major League Soccer tiene en su plantilla a uno de los mejores futbolistas de la historia y el equipo ha logrado cambiar su imagen en la Leagues Cup. La figura del argentino ha sido la sensación fuera y dentro de la cancha, pues sus rivales también afrontan una “lucha” interna por quedarse con la camiseta del capitán de la Albiceleste.

En el duelo ante Cruz Azul, un par de jugadores del conjunto Cementero fueron cuestionado por su “lucha” por conseguir la camiseta del exjugador del FC Barcelona. A pesar de que este fue el caso más mediático por la importancia del conjunto mexicano, durante cada uno de los duelos existe esta curiosa competencia.

Lionel Messi fue cuestionado sobre cuál es su criterio para elegir al futbolista rival con el que intercambiará camiseta al finalizar los partidos. La estrella del Inter Miami reveló que no es nada premeditado ni apalabrado. El intercambio de su camiseta es un gesto que surge justo después de que finalice el encuentro.

“No, no tengo nada especial, simplemente la cambio con el que se da en el momento. Es verdad que me tocó jugar con equipos que tenían argentinos, y con los argentinos solemos cambiar, pero me pasaba también cuando jugaba en Europa”, dijo Messi.

Sin embargo, el futbolista argentino aclaró que, en la mayoría de los casos, este intercambio se genera con futbolistas a los que conoce. La primera opción del sudamericano serían futbolistas con los que haya compartido o con coterráneos.

“Generalmente muchas de las veces nos conocemos, ya nos cruzamos anteriormente y siempre es lindo ver, cambiar camisetas con algún compañero o algún conocido”, agregó.

Lionel Messi y su aporte al Inter Miami

El conjunto de David Beckham llegaba a la Leagues Cup como el peor club de la MLS. Pero la influencia de Lionel Messi ha sido más que evidente: el argentino lideró a su club para la obtención del torneo.

El Inter Miami jugó 7 partidos en la League Cup. Messi no necesito ningún periodo de adaptación para sobresalir en el fútbol de Concacaf. “La Pulga” marcó 10 goles de los 24 que produjo su equipo. El sudamericano sobresalió entre sus compañeros y ahora tendrá la responsabilidad de que el club se meta en los Playoffs de la MLS.

