Tras superar problemas con las adicciones, Brian Fernández tendría una nueva oportunidad en México 

Brian Fernández fue uno de los grandes goleadores que pisó el fútbol mexicano en el pasado. Su gran rendimiento en la Liga MX lo llevó a jugar en Estados Unidos y regresar a Argentina. Pero su paso por el fútbol de Sudamérica ha estado lleno de contratiempos y problemas con las adicciones. Fernández quiere volver a ser un futbolista íntegro y México le tendería su mano.

La pesadilla del delantero argentino de 28 años comenzó desde que inició su carrera en Sudamérica. Sus faltas más recientes fueron con Colón, club decidió adquirir los servicios de Fernández para potenciar su ataque. Pero el vínculo entre ambos no se desarrolló de manera satisfactoria.

#Ahora en #SportsCenter por ESPN 2, Cocca afirma que reincorporaron a Brian Fernández luego de haber llegado tarde al entrenamiento. pic.twitter.com/Ws10cSqo4h — SportsCenter (@SC_ESPN) January 13, 2017

Brian Fernández se vio envuelto en varios problemas extradeportivos, principalmente ligado a las adicciones. El joven delantero faltaba a entrenamientos e incluso ponía en preocupación a su club por desaparecerse durante mucho tiempo. Colón lo cedió en tres oportunidades (Ferro y Deportivo Madryn), hasta que acabó su vínculo en la institución.

El fútbol mexicano le tiende la mano

Desde junio de este año y, motivado por sus problemas personales, Brian Fernández es un jugador bajo el estatus de agente libre. Hasta ahora ningún club se ha ofrecido para confiar nuevamente en las cualidades del delantero. Pero desde el fútbol azteca ya habría un pretendiente.

Según informaciones de medios locales como TyC Sports, Brian Fernández tendría la opción de mantenerse activo con el Atlético Morelia del fútbol mexicano. El conjunto azteca milita en la Liga Expansión MX y podría cerrar esta gran incorporación para su delantera.

Comprometido con el fútbol

En los últimos días Brian Fernández compartió un post sobre Lionel Messi y su rendimiento en la MLS. El futbolista argentino aseguró que trabajará por mantenerse en el fútbol y se compromete a dejar atrás su pasado con situaciones adversas que truncaban su carrera.

“Alguna vez lo hice yo y lo único que quiero es volver a una cancha para poder seguir dándolo todo de mí ahí adentro. ¡No sé por qué tuve que pasar por todo esto, pero lo único que se es que no me voy a rendir! ¡Lo intenté muchas veces y voy una vez más! No veo la hora de estar en algún club, esa oportunidad de volver es lo único que le pido a la vida. El esfuerzo que estoy haciendo y que pocos saben va a valer la pena!! El fútbol es lo único que me hace vivir feliz y no voy a rendirme jamás”, escribió el argentino. View this post on Instagram A post shared by Brianfernandez_38 (@brianfernandez_38)

Brian Fernández jugó 32 partidos en la Liga MX, todos con la camiseta de los Rayos del Necaxa. El goleador argentino convirtió 18 goles y repartió 4 asistencias en 2,290 minutos dentro del campo. Fernández es un viejo conocido del fútbol azteca que Morelia querría recuperar.

