Brian Fernández, el exjugador de la Liga MX que por momentos asustó al fútbol argentino 

Brian Fernández tuvo un exitoso paso por el fútbol mexicano. El argentino demostró toda su valía con los Rayos del Necaxa, pero tras su salida del balompié azteca las irregularidades de apoderaron de su carrera. Fernández actualmente milita en el fútbol argentino y le habría generado un gran susto al Colón, club dueño de su ficha, porque se desconocía su paradero.

El jugador nacido en Santa Fe ha estado envuelto en problemas con adicciones y conductas indisciplinadas fuera del campo. Sus problemas de actitud le han perjudicado en su carrera. Luego de que Fernández salió de los Rayos del Necaxa, el delantero no pudo establecerse en un nuevo club.

Por segundo día consecutivo, Brian Fernández no se presentó a entrenar en #Colon.



El jugador tiene contrato hasta mitad de año con la institución.@lacentrald_sf @unosantafe pic.twitter.com/BLvEtZoATX — Agustín Baroni (@Agustinbaroni08) March 17, 2023

¿Qué pasó con Brian Fernández?

El desconcierto del futbolista argentino comenzó cuando el entrenador de Colón, Néstor Gorosito, manifestó públicamente la ausencia de Fernández de los dos últimos entrenamientos con el club. Incluso esto habría sido tildado como la gota que derramó la paciencia del estratega.

“Brian Fernández faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos… ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le tengo que dar prioridad al grupo porque para mí son todos iguales. Ya le pasó muchas veces. Hablé con él. Le hablé como si fuera mi hijo, un pibe de barrio, un pariente mío, pero es tema de él. Tiene que hablar con un psiquiatra o un psicólogo”, dijo Gorosito.

Bajo estas circunstancias, la preocupación se apoderó de los medios luego de que fuese encontrado su vehículo destrozado y abandonado en un barrio ubicado en la localidad de Santa Fe. El coche tendría algunas vidrios rotos y carecía de neumáticos. #ALERTA | 🚨 Preocupación en torno a Brian Fernández



🚗 Un aviso a la polícia alertó esta mañana la presencia del auto abandonado en Peñaloza y Doldán, Santa Fe.



📌 El vehículo sería propiedad del futbolista de #Colón del que no se sabe nada desde la semana pasada. pic.twitter.com/Kjjpf1y1fp— D Sports Radio (@DSportsRadio) March 20, 2023

Sin embargo, los últimos reportes señalan que el jugador ya se habría puesto en contacto con miembros de su familia. Puntualmente la periodista Nani Senra fue una de las fuentes que informó esta nueva actualización del caso de Fernández. A pesar de que la prioridad del futbolista es descansar y recuperarse, todo parece indicar que su vínculo con Colón estaría terminado. 🚨Brian Fernández está ubicado. Su familia sabe dónde está. Hoy la prioridad es que descanse y se recupere.— Nani Senra 🎙 (@nanisenra) March 20, 2023

Otra versión del caso de Brian Fernández

En las últimas horas se ha intentado aclarar el caso del exjugador de los Rayos del Necaxa. Un reporte del Clarin señala que el vehículo no pertenece a Fernández, aunque si era usado por él para desplazarse. La información explica que el coche se habría quedado sin gasolina y simplemente fue víctima de la delincuencia. Esta versión señala que Brian Fernández está bajo la observación de profesionales y sus familiares en ningún momento perdieron contacto con el futbolista y estaban al tanto de dónde se encontraba el vehículo.

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó (…) Está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí”, explica el medio argentino. Cómo está la salud de Brian Fernández y qué pasó con el auto que apareció vandalizado https://t.co/O86Dc4w9pm— Clarín (@clarincom) March 21, 2023

