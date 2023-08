MILB: Ethan Salas comenzó con buen pie su carrera en la categoría Doble A (VIDEO)

Ethan Salas fue promovido recientemente por los Padres de San Diego desde la categoría clase A+ a la Doble A con tan solo 17 años de edad. El pelotero venezolano en su primer encuentro tuvo un papel fundamental para darle la victoria a su equipo. 17-year-old Ethan Salas walks it off for his first Double-A hit!@Padres | @missionsmilb pic.twitter.com/SRaD1Pkuur — MLB Pipeline (@MLBPipeline) August 23, 2023

El joven careta fuel el héroe del compromiso de ayer tras conectar un largo doble por el jardín derecho central para que su compañero de equipo pudiera anotar la carrera de la victoria en el décimo episodio. Con esto el prospecto número uno de los Padres de San Diego ya comienza a mostrar porque el equipo tomó la decisión de ascenderlo.

Tras su primer juego en esta categoría el criollo se fue de 4-1 con una base por bola recibida y una carrera remolcada para dejar su promedio en .250. Se espera que el jugador termine esta temporada en esta categoría para que su desarrollo no se vea afectado.

Ethan Salas es promovido a la sucursal Doble A de los Padres de San Diego.



El pelotero fue firmado como jugador profesional este mismo año. Esta misma campaña ha jugado en A y A+



Lo mas resaltante es que apenas tiene 17 años de edad#BringTheGold — Manuel Acevedo (@Macevedo_12) August 20, 2023

Todos los aficionados del béisbol se han quedado sorprendidos por el gran rendimiento y por el gran talento que ha desplegado en cada una de las diferentes categorías que ha disputado. El equipo de los religiosos espera que para la temporada 2025 pueda hacer su debut en la Gran Carpa, pero muchos proyectan a que pueda hacerlo el año que viene si se mantiene sano y sigue con su buen paso en las Ligas Menores.

En su primera temporada en el circuito de Liga Menores tiene un total de .258 de promedio de bateo, 9 cuadrangulares, 2 triples, 13 dobles, 59 imparables, 39 carreras impulsadas, .448 SLG y 784 OPS.

Una de las cosas que también ha sorprendido es que el jugador con la edad de 16 años hizo su debut en spring training con la edad de 16 años y mostró una gran categoría al momento de recibirle a los lanzadores del equipo que cuentan con mucha más experiencia que él.

