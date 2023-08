Reportes indican que el entrenador de España habría presionado a Jennifer Hermoso para que defendiera a Luis Rubiales

Luis Rubiales sumó otro escándalo a su larga lista durante su trayectoria deportiva, esto tras el beso en la boca que le dio a Jennifer Hermoso tras la obtención de la Copa del Mundo por parte de España.

Ante esta realidad y al encontrarse en el ojo del huracán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol le habría suplicado a la jugadora del Pachuca que lo defendiera en un comunicado, algo a lo que ella se habría negado y además el propio entrenador Jorge Vilda le habría pedido que saliera en defensa del federativo.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

Las súplicas de Vilda y Rubiales a Jennifer Hermoso

La información fue dada a conocer por distintos medios españoles en los que se asegura que Luis Rubiales intentó convencer a Hermoso y parte de su familia durante el vuelo charter que trasladaba a las campeonas del mundo de regreso a su país.

Por su parte Jorge Vilda intentó convencer sin éxito a Hermoso y a sus familiares insistiendo que este era un hecho que empañaba la celebración del equipo español.

Y es que de muchas formas se ha visto empañada la celebración de España al obtener el campeonato del mundo femenino y Luis Rubiales vuelve a manchar su trayectoria con otro incidente más, al que quiso restarle importancia, pero que ha sido criticado hasta desde la misma presidencia.

Jorge Vilda, entrenador de España con la Copa del Mundo (Foto by Catherine Ivill/Getty Images)

No hay dimisión de Rubiales

Por ahora Rubiales no se plantea dimitir, pero es un escenario que no puede descartarse ya que las presiones van a seguir y al parecer las escuetas disculpas del mandamás de la federación no han sido suficientes.

Hasta ahora Jennifer Hermoso emitió un comunicado en el que pide que se tomen acciones contra el dirigente y además dejó el caso en manos de su agencia y el sindicato de futbolistas, desde donde se emitió un comunicado a favor de la delantera del Pachuca.

Sigue leyendo:

. Liga Profesional de Fútbol de España solicitó la inhabilitación de Luis Rubiales tras polémica actitud en la final de la Copa Mundial femenil

. Jennifer Hermoso pide medidas ejemplares como castigo para Luis Rubiales a través de su sindicato

. “Has venido a ponerte las rodilleras”: Exempleada de Luis Rubiales lo acusa de humillaciones, amenazas y “palabras que nadie se merece”