Se declara inocente el acusado de secuestrar y asesinar Andrea Vázquez

El acusado de secuestrar y asesinar el fin de semana a una joven de 19 años en Whittier se declaró este miércoles inocente de los cargos.

Gabriel Esparza, de 20 años, está acusado de disparar sin motivo la madrugada del domingo a Andrea Vázquez, llevársela y posteriormente abandonar el cuerpo en un paraje solitario en Moreno Valley.

Esparza se encuentra detenido sin derecho a fianza y el tribunal superior en el centro de Los Ángeles todavía carece de fecha para su próxima presentación.

El caso que presentó la fiscalía de distrito del condado confirma averiguaciones del departamento de policía de Whittier: Andrea Vázquez y su novio, ambos de 19 años, se encontraban en un auto poco después de la medianoche del sábado al domingo en un parque de Whittier cuando Esparza, en ese momento un desconocido para ellos, se les aproximó y les disparó.

El novio de Andrea huyó de la escena –posteriormente dijo que había ido en busca de ayuda–, y cuando el joven regresó, minutos más tarde, encontró sangre cerca del volante del auto y Andrea Vázquez había desaparecido.

El vocero de la policía en Whittier, oficial Tommy Mattsson, dijo a La Opinión que su departamento presentó los resultados de su investigación a la fiscalía de distrito. La averiguación condujo a que Esparza atacó a la pareja de jóvenes sin motivo, secuestró a Andrea, la mató y más tarde abandonó el cuerpo de la joven.

El asesinato de la joven “fue completamente un acto de violencia al azar”, confirmó el oficial; “no tenían ninguna conexión o afiliación; el sospechoso eligió al azar a una pareja que estaba en el parque y cometió el homicidio”.

La muerte de la joven estudiante de Fullerto College ha causado conmoción entre sus familiares y quienes la conocieron.

“No conocemos a este muchacho (Gabriel Esparza)”, dijo notablemente consternado el padre de Andrea, Enrique Vázquez, “no tenemos nada que ver con él y no entendemos por qué hizo esto a mi hija”.

Con dificultad al hablar entre sollozos, don Enrique exclamó que “este es un dolor que no se lo deseo a nadie, no lo puedo soportar”.

La mamá de Andrea Vázquez, la señora Anna Váazquez, recordó a su hija como una joven que “era muy responsable, sobre todo con la escuela, siempre estaba haciendo sus tareas, preparando sus clases; tenía su relación, con su novio, se sentía muy feliz”, dijo la señora.

La señora dijo que había orado y suplicado que su hija apareciera la noche anterior. Dijo que si el secuestrador la veía en noticieros de televisión, le pedía “que la deje en un hospital, que la deje en donde la encontremos, pero que la regrese”. Pero el martes cerca del mediodía las autoridades llegaron a su casa para informar que habían hallado el cuerpo de su hija.

El señor Moisés Castillo, quien ayuda a la familia Vázquez como portavoz, narró que Andrea y su novio decidieron estacionarse en las inmediaciones del parque Penn Park en Whittier para pasar un rato atentos a que poco después llegaría la tormenta tropical Hilary.

“Salieron del auto, él abrió la cajuela para que ahí se sentaran los dos a platicar y percibir el paisaje, y lo siguiente que sucede es que se aproxima un pickup blanco y ambos escuchan un bang”, dijo Castillo.

Ambos jóvenes reaccionaron, pero mientras que el novio corrió, “Andrea se detuvo porque vio que tenía sangre que se había derramado y se espantó, se quedó como a revisarse si estaba herida”. En ese momento Esparza apuntó al novio, quien corrió en busca de ayuda, pero la única gente que estaba cerca era otra pareja que también huyó para ponerse a salvo.

“El novio no se alejaba porque esperaba ver qué pasaba con Andrea”, ya no hubo más disparos, “y cuando (el novio) vio que la pickup se alejaba, regresó a buscar a Andrea, pero ya no estaba”. Fue cuando el novio descubrió que había sangre cerca del auto del lado del conductor, como si la joven habría intentado subir y arrancar el auto para alejarse.

La hermana de Andrea, Edlyn Vázquez, escribió enredes sociales: “mi bello ángel, estoy completamente destrozada. No tengo palabras para describir este dolor. Te quiero con todo mi corazón y con toda mi alma. Hasta que nos volvamos a ver, mi bebé hermosa, Descansa En Paz”.

Por su parte, Fullerton College “está devastado al enterarse de las noticias sobre Andrea Vázquez. Extendemos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos”, dijo Cynthia Olivo, presidenta de Fullerton College, en un comunicado.