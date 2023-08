Usando escotado traje de baño negro Salma Hayek se muestra tomando un café

Salma Hayek ha sorprendido de nuevo a sus más de 26 millones de seguidores en Instagram, ahora con una foto en la que aparece sentada, usando un ajustado traje de baño negro, sombrero y gafas oscuras. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “¿A quién le gusta el café? ☕️” View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

En otro de sus posts la actriz mexicana de 56 años subió la temperatura al usar una larga tela de gasa a manera de vestido, dejando ver su minibikini y con ello su curvilínea figura. La fotografía recibió comentarios de famosas como Bella Thorne, Thalía, Selma Blair y África Zavala. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Recientemente fue el cumpleaños del suegro de Salma, Francois Pinault, y ella aprovechó para publicar en su cuenta de Instagram una foto que los muestra a los dos brindando, además de un emotivo mensaje de felicitación: “Feliz cumpleaños al hombre que crió al amor de mi vida. ❤️ Tu sabiduría, amabilidad y calidez han sido una luz guía en nuestras vidas. Brindemos por las risas, el amor y muchos más momentos preciados juntos”. 🎂❤️ View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

