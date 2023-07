Salma Hayek presume su figura en ajustado traje de baño mientras se divierte en la piscina

En sus publicaciones de Instagram Salma Hayek demuestra lo mucho que está disfrutando el verano; ahora se dejó ver en la piscina, usando un ajustado traje de baño de color rosa y luciendo su retaguardia. El mensaje que escribió junto a la serie de fotos que compartió fue: “Disfruté de las grandes bendiciones del sol 🌞 agua 💧 y amor ❤️”.

La actriz mexicana también se mostró mientras comía camarones y tomando cerveza, pero lo que escribió a sus fans junto a una imagen reveló que no olvida sus raíces: “En México nos enseñan a no desperdiciar la comida, así que yo me como hasta la cabeza de los camarones”. 🦐 View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Hace algunos días Salma Hayek superó los 25 millones de seguidores en Instagram, y para celebrarlo publicó un video en el que aparece lanzándose a la piscina, además de que bailó en el agua luciendo un minibikini estampado (ella dijo que se trataba de una rutina de ejercicios): “No lo puedo creer, 25 millones de seguidores! Muchas gracias a cada uno de ustedes. 🙏 Ya que su foto favorita es la del bikini 👙, aquí les comparto una rutina de ejercicio en bikini para todos ustedes. Odio hacer ejercicio, pero me encanta celebrar los buenos momentos bailando en el agua. Estoy genuinamente conmovida y agradecida por todo su apoyo y amor”. 🥰 View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

