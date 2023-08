Usando sólo botas altas Kendall Jenner posa montada en un caballo, para la nueva campaña de Stella McCartney

Foto: Dimitrios Kambouris for The Met Museum / Vogue / Getty Images

Kendall Jenner ha dejado boquiabiertos a sus millones de fans, tras darse a conocer una foto (tomada por Harley Weir) para la campaña de Invierno 2023 de la diseñadora Stella McCartney. La modelo aparece desnuda, cubriendo sus senos con un brazo y usando botas altas de animal print, que combinan perfectamente con el bolso que sostiene. View this post on Instagram A post shared by HARLEY (@harleyweir)

En un video publicado en Instagram con motivo de la campaña se anuncia a Jenner como la nueva “chica Stella”. En esta ocasión el concepto fue con caballos, y ella aparece en ensayos para la sesión de fotos, usando una tanga y un top estampado. View this post on Instagram A post shared by Stella McCartney (@stellamccartney)

Kendall también lució elegante y espectacular al usar un vestido de color rojo, compartiendo la foto en su cuenta de esa red social y obteniendo más de un millón de likes. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Un día especial con Stella McCartney. Jean Francois Pignon y sus caballos fueron nada menos que increíbles. Me sentí tan feliz y tranquila todo el día. Gracias por esta experiencia Stella”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner)

