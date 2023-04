Kendall Jenner estuvo en primera fila disfrutando la presentación de Bad Bunny en Coachella

Desde hace algunas semanas se rumora que existe un romance entre el cantante urbano Bad Bunny y la top model Kendall Jenner. Paparazzis los han captado en paseos juntos e incluso besándose, pero ambos se han mantenido en silencio sobre las fotografías que les han hecho.

El recurso de discreción parece que se les ha venido agotando ante la prensa porque cada vez se les observa en más ocasiones juntos o al menos en el mismo lugar, en este último caso, fue pillada la modelo el primer día del famoso festival de Coachella donde se presentó el artista.

A través de un video que circula en las redes sociales, se ve Kendall caminando junto a unos amigos cerca de la tarima donde estaba cantando el artista; y no solo eso, sino que la captaron bailando al ritmo de las canciones del ‘Conejo malo’.

Durante su presentación de más de dos horas el intérprete de ‘Titi me preguntó’ lanzó un dardo a la prensa que algunos interpretaron como un mensaje sobre su supuesto romance con una de las hermanas de Kim Kardashian

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, fueron las palabras del cantante.

Con su show ante unas 120 mil personas en el día uno del Festival de Coachella, Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del Bab Bunny, se convirtió en el primer latino en encabezar las presentaciones del evento.

¿Enemistad con Harry Styles?

Uno de los momentos más polémicos de la noche fue el mensaje que proyectó en las pantallas el puertorriqueño. Al sonar las primeras notas del tema ‘El Apagón’ cuando se vio en gigante un mensaje de Twitter de un usuario anónimo que comparó la música de Bad Bunny con la de Harry Styles.

El mensaje decía: “Buenas noches. Benito pudo haber hecho ‘As It Was’, pero Harry nunca pudo haber hecho ‘El apagón'”.

El mensaje proyectado insinúa que Bad Bunny sí podría cantar canciones de Harry Styles pero en el caso contrario no sería posible.

***

Sigue leyendo:

– Bad Bunny se le va a la yugular a la prensa en Coachella | VIDEO

– Becky G y Natti Natasha estremecen Coachella al darse un beso en el escenario

– Bad Bunny y Kendall Jenner fueron pillados paseando sobre el mismo caballo en Los Ángeles

– Rosalía y Rauw Alejandro se incomodan ante pregunta sobre Bad Bunny