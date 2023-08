Venado López quiere a Robeisy Ramírez después de enfrentar a Joet González para unificar títulos y ser indiscutido

Luis Alberto ‘Venado’ López defenderá su título de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Joet González el 15 de septiembre en Texas, pero ya tiene en mente quién será su próximo oponente sobre el ring: Robeisy Ramírez, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una entrevista con Izquierdazo, Venado López indicó que esta es la pelea que todos quieren ver y aseguró que les demostrará a los que dicen que Ramírez es mejor que él que sí puede vencerlo para acercarse a su sueño de ser campeón indiscutido.

“Me encantaría Robeisy, esa es la pelea que todo el mundo quiere ver. Es la que dicen que no podré, que él es mejor que yo, entonces ha habido mucho bla bla bla, quiero demostrar que sí se puede y yo creo que acabando con Robeisy se me abre un poquito más la fila para ser campeón indiscutido”, dijo el mexicano.

Robeisy Ramírez también quiere unificar los títulos y el Venado López es uno de sus objetivos. Foto: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images.

Cabe destacar que después de su victoria por nocaut ante el japonés Satoshi Shimizu, Robeisy Ramírez expresó su intención de querer unificar los cinturones que le faltan para convertirse en campeón indiscutido de peso pluma y aseveró que está dispuesto a ir a donde sea para lograrlo.

“Ahora pongo mi mirada en un choque de unificación del título mundial. Estoy listo para ir a Japón, Escocia, Inglaterra, México, donde sea que tengamos que pelear. Siempre estaré disponible para hacer mi trabajo”, dijo en la entrevista sobre el ring el dos veces medallista de oro olímpico cubano.

Después de noquear a Michael Conlan en el quinto asalto y retener su título en Belfast (Irlanda), ahora el Venado López volverá a poner en juego su cinturón y garantizó una pelea emocionante frente a Joet González el 15 de septiembre, fecha en la que celebrarán el Día de la Independencia de México, en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas, con la vista puesta en un combate de unificación.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma. El mexicano posee récord de 28 triunfos (16 por nocaut) y 2 reveses. Por su parte, Robeisy Ramírez retuvo su faja de campeón de la OMB al vencer a Satoshi Shimizu. El cubano cuenta con 13 victorias, 7 por la vía rápida, y una derrota.

Sigue leyendo:

· Venado López reta a Robeisy Ramírez tras expresar su deseo de unificar los títulos: “Espero pronto nos podamos enfrentar”

· Venado López asegura que su pelea con Joet González será complicada: “Va a haber fuegos artificiales”

· ‘Venado’ López enternece a Irlanda al regalar sus guantes de campeón y dejarse noquear por niño que espera trasplante de corazón