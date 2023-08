El gobierno intentó espiar a millones de estadounidenses utilizando TikTok

Nuevos documentos filtrados a la prensa han arrojado luz sobre los intentos del gobierno estadounidense por alcanzar un acuerdo con TikTok con el objetivo de evitar la prohibición de la aplicación en su territorio. Según se ha revelado a través de un borrador del acuerdo entre TikTok y el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) al que Forbes tuvo acceso, el gobierno habría buscado un trato que conferiría a las agencias gubernamentales de EE. UU., como el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, un control sustancial sobre las operaciones de TikTok.

La información desenterrada sugiere que el borrador del acuerdo, con fecha del verano de 2022, habría otorgado a estas agencias un nivel de acceso sin precedentes a los registros y operaciones de TikTok, eclipsando cualquier nivel de supervisión que otras empresas de redes sociales pudieran haber experimentado. El pacto habría facultado a las agencias para llevar a cabo inspecciones de las instalaciones, registros y servidores de TikTok en EE. UU. con un aviso mínimo previo, incluso permitiéndoles vetar la contratación de ejecutivos relacionados con las cuestiones de seguridad de datos de la aplicación en el país.

De manera intrigante, algunas de las estipulaciones solicitadas por el gobierno presentan notables similitudes con las tácticas de vigilancia que han sido objeto de crítica hacia las autoridades chinas. Con el objetivo de eliminar cualquier inquietud de que TikTok pudiera utilizarse como una herramienta de espionaje por parte de China, el gobierno estadounidense pareció transformar la aplicación casi en una entidad de origen estadounidense.

Forbes señala que el borrador del acuerdo incluía disposiciones que permitirían al gobierno de EE. UU. influir en cambios en los términos de servicio de TikTok en el país, además de ordenar diversas auditorías cuyo costo recaería en TikTok. En situaciones excepcionales, las autoridades podrían incluso exigir la suspensión temporal de las operaciones de TikTok en territorio estadounidense.

No obstante, tanto el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) como TikTok se han mantenido reticentes en relación con esta filtración. CFIUS aún no ha emitido comentarios en respuesta a la solicitud de información por parte de Gizmodo. Por su parte, TikTok no ha confirmado ni negado la existencia del borrador del acuerdo, limitándose a proporcionar una declaración que subraya su colaboración con CFIUS para implementar medidas de seguridad nacional. Un portavoz de la plataforma resaltó los esfuerzos significativos destinados a salvaguardar los datos de los usuarios estadounidenses.

Sigue leyendo:

– TikTok dejará de estar disponible en Estados Unidos si Ron DeSantis llega a la Casa Blanca

– TikTok: 3 razones por las que podrían prohibir la red social en Estados Unidos (y qué responde la empresa china)

– “La extensión del espionaje y manipulación que TikTok realiza es igual a la de Facebook”: Bruce Schneier, experto en ciberseguridad de Harvard