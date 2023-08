Geraldine Bazán reaccionó a los problemas de salud de su ex Gabriel Soto

A pesar de haber puesto fin a su relación de pareja, Geraldine Bazán y Gabriel Soto se mantienen al pendiente el uno del otro por el bienestar de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda. Por esta razón, la actriz mexicana fue cuestionada sobre su postura ante la decisión de su ex esposo por decirle “adiós” a las telenovelas como resultado de algunos problemas de salud. Pero, ¿qué dijo al respecto? Aquí te contamos los detalles.

En entrevista con varios medios de comunicación, la actriz de historias como “100 Días para enamorarnos” y “Corona de Lágrimas” fue cuestionada sobre su ex pareja y aunque en un inicio se mostró en contra de emitir declaraciones al respecto, terminó por mostrarse optimista.

“La verdad es que esos temas se tratan en privado. En este caso ya saben que no hablo de para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles”, declaró la famosa. “Pero nada, todo saldrá muy bien”.

Incluso, Geraldine Bazán le envió un mensaje de aliento a Gabriel Soto: “Por supuesto, le deseo buena suerte,. Va a estar muy bien, es un hombre muy sano”, añadió dentro de su encuentro con la prensa.

Gabriel Soto y la enfermedad que lo llevó a alejarse de la actuación

Hace apenas unas semanas, el actor mexicano anunciaba su retiro -temporal- de la actuación como resultado de un problema de salud que más tarde reveló a los micrófonos del programa ‘El Gordo y La Flaca’.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía”, señaló en su momento el histrión de 48 años.

Seguir leyendo:

• Gabriel Soto anuncia su retiro de las telenovelas por problemas de salud

• ¿Cuál es la delicada enfermedad que envió al retiro a Gabriel Soto? ¡Te lo contamos todo!

• A seis años de su divorcio, Gabriel Soto destapa cómo es su relación con Geraldine Bazán