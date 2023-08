Compañero de Andrés Guardado en el Betis, Borja Iglesias, renunció a la selección de España en rechazo a Luis Rubiales

La Tercera Ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción y precisamente eso está ocurriendo horas después del sorpresivo discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Borja Iglesias, delantero del Real Betis, anunció de forma inesperada su renuncia a la selección en rechazo al mandatario y apoyo a la jugadora Jennifer Hermoso.

Este viernes, en horas de la mañana, durante una comparecencia de Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación, se esperaba la renuncia del dirigente, pero contra todo pronóstico se terminó aferrando al cargo. La decisión no fue del agrado del compañero de Andrés Guardado y así lo dejó saber en redes sociales.

Juan Miranda (R) del Real Betis celebra con sus compañeros Andrés Guardado (L), Borja Iglesias y Luiz Felipe. Foto: Aitor Alcalde/Getty Images.

Por medio de un comunicado improvisado en varios tuits a través de su perfil en X (anteriormente Twitter), Iglesias no ocultó su indignación y condicionó su salida a un cambio verdadero dentro de la Federación. “Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, remató.

Captura Pantalla X.

Desde el pasado jueves todos los medios de comunicación en España habían recibido información extraoficial sobre la casi segura renuncia de directivo, pero como si de una escena del ‘Lobo de Wall Street’ se tratara, Rubiales en su discurso hizo todo lo contrario y se aferró al cargo ratificando de manera contundente hasta en cuatro ocasiones: “No voy a dimitir”.

Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante su intervención en la Asamblea General. Foto: EFE/ RFEF.

La reacción de Iglesias fue una de las primeras tras la controversial intervención del mandatario, quien ha estado en el ojo del huracán luego de dar un beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en medio de las celebraciones por la consagración del Mundial Femenil 2023 en Australia y Nueva Zelanda ante Inglaterra.

Se trata del segundo jugador del Real Betis en pronunciarse y rechazar la acción del pasado domingo en Australia luego de que Isco Alarcón mostrara su apoyo a la figura de Pachuca. “Si no fue consentido, es abuso de poder”, dijo.

