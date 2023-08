Deportistas del mundo convierten el “Se acabó” en un grito de guerra en apoyo a Jennifer Hermoso y repudio a Luis Rubiales

El apoyo a Jennifer Hermoso ha sido masivo y el repudio a Luis Rubiales tras sus reprochables acciones no ha sido menor, ante esta realidad y luego de dos comunicados de la delantera del Pachuca, el mundo del deporte se ha volcado en su defensa y han posicionado la frase “Se acabó”, como el grito de guerra a favor de la jugadora y en contra del directivo.

La pionera de este apoyo fue Alexia Putellas, quien apenas terminó de escuchar las palabras desafortunadas de Rubiales, se pronunció en sus redes sociales con la mencionada frase y mostrando apoyo total a su amiga Jennifer Hermoso. “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera“, tuiteó Putellas, referente de España y el FC Barcelona.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

A Putellas se le sumaron otras voces como las de la portera Cata Coll, quien también se pronunció a través de sus redes sociales. “Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… ¡se acabó! Contigo a muerte”.

Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo!

Contigo a muerte @Jennihermoso — cata coll (@catacoll2001) August 25, 2023

El seleccionado español se pronunció en conjunto mediante un comunicado en el que amenazan no ir más con el equipo si esta situación no toma el rumbo que debe tomar, en pocas palabras, piden la dimisión de Luis Rubiales, o en este caso el cese de sus funciones ya que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol dejó claro que no dimitiría.

Otras atletas de varias disciplinas como Ana Peleteiro, Eli Pinedo, entre otras y de varias nacionalidades como la suiza Ana-Maria Crnogorčević, las estadounidenses Álex Morgan y Megan Rapinoe, se pronunciaron mostrando su repudio a Luis Rubiales y dejando claro su apoyo a Jennifer Hermoso, siempre con el “Se acabó” como grito de guerra en apoyo a la delantera de 33 años.

