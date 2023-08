Jennifer Hermoso desmiente a Luis Rubiales con contundente comunicado y las jugadoras amenazan con no volver a la selección de España

Destinada a ser una de las mayores polémicas del fútbol femenino, este viernes en horas de la tarde Jennifer Hermoso desmintió la versión de los hechos narrada por Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol a través de un contundente comunicado.

La misiva emitida por el Sindicato FutPro en nombre de la jugadora de Pachuca, detalla que la acción emprendida por el presidente de la Federación no fue consentida entre las partes. “Tal y como se vio en las imágenes en ningún momento consentí el beso y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente”.

“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, se lee en el escrito que dista totalmente de la cronología descrita por el mandatario este viernes cuando aseguró que se trató de un hecho de mutuo acuerdo.

Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante su intervención en la Asamblea General. Foto: EFE/ RFEF.

El comunicado de Hermoso también está firmado por las 23 futbolistas campeonas del mundo en Australia y Nueva Zelanda 2023, las cuales no solo ratificaron su apoyo a la mediocampista, sino que remarcaron que no volverán a defender a la selección española bajo la directiva actual.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes“, aclararon.

Los últimos párrafos de la misiva fueron destinados a condenar el gesto de Rubiales en el Accor Stadium y su intención de no renunciar al cargo por comportamiento inapropiado. “Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”.

“Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas”, señalaron.

Jugadoras de la selección española de fútbol junto a Jorge Vilda y Luis Rubiales. EFE/FERNANDO VILLAR.

El epílogo de la redacción finaliza con las futbolistas pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales. “Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”, sentenciaron.

