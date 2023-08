Ninel Conde estrenó look y las redes dijeron mucho al respecto: “Se te pasó la mano”

Ninel Conde, conocida por su popular tema ‘Bombón Asesino’, volvió a hacer de las suyas en redes sociales y generó una ola de opiniones divididas con su más reciente publicación. Y es que en ella dio el primer vistazo al nuevo look que eligió para el verano.

Por medio de su perfil oficial, la actriz que dio vida a ‘Alma Rey’ en Rebelde, compartió un inesperado video desde el salón de belleza. En el breve audiovisual mostró que finalmente le dijo “adiós” a su cabellera castaña para dar la bienvenida a un rubio que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Cambio de look! Les gusta ?!”, escribió Ninel Conde junto al audiovisual que la dejó ver presumiendo su nueva melena enfundada en un ajustadísimo modelito de ejercicio en color rosa neón que complementó su bronceado.

De acuerdo con los detalles que la propia cantante compartió, su cambio de look corrió a cargo del estilista de las estrellas, Armandeous Brickell. A la par, la famosa fue maquillada por Vico Guadarrama, quien posó muy sonriente junto a ella para el audiovisual.

Como ya es costumbre, la mexicana dio mucho de qué hablar con esta publicación, y no pasó mucho tiempo antes de que las opiniones de los internautas hicieran su arribo en la sección de comentarios.

Mientras unos la llenaron de piropos, no faltaron aquellos que aseguraron que dicho cambio no complementó su belleza: “Ya me imagino como se verá sin maquillaje”, “Mucho filler! Se te paso la mano”, “Ahora se ve poco natural y demasiado producida” y “Mucho filtro señora”, son algunos de los mensajes que recibió.

No obstante, sus fanáticos de hueso ‘colorado’ salieron a su rescate y defendieron su decisión de realizarse “arreglitos”.

