En ajustados leggings amarillos Ninel Conde luce su retaguardia desde el gimnasio

Ninel Conde ha vuelto a impactar con su imponente físico, tras publicar en su cuenta de Instagram un video que la muestra en el gimnasio, usando leggings amarillos y haciendo una rutina muy completa para fortalecer sus glúteos. Ella complementó todo con un largo mensaje de motivación: “La perfección no existe, lo que realmente es relevante son las ganas que tenemos de ser mejores.🤩 Nuestra determinación es una de las cosas que nos harán crecer y eso nadie podrá cambiarlo. ¿Ustedes están tan motivados como yo esta semana?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

En otro clip el bombón asesino presumió al máximo su bronceado, mientras usaba un bikini azul y mostraba los resultados de sus ejercicios: “1,2,3,4 ¡¡A disfrutar una playa paradisíaca como esta!!🔥 ¿Te gusta este color azulito de mi bikini? 💙💋” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Para Ninel Conde el lucir una buena figura no sólo se logra a base de ejercicio, sino también con una dieta adecuada. Por eso aprovecha cada vez que puede para compartir en sus redes sociales recetas saludables; ahora se mostró en la cocina preparando unos muffins de proteína: “¡Sin azúcar ni harina refinada! Llenos de nutrientes para mantener una vida rica pero healthy. 💪🏻 ¡Prepáralos y me cuentas!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

