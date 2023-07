Ninel Conde luce su abdomen de acero al terminar sus rutinas en el gimnasio

Cada mañana Ninel Conde acude al gimnasio para realizar extenuantes rutinas de ejercicios, y ahora decidió complacer a sus fans publicando en Instagram un video -grabado por ella misma- en el que aparece presumiendo su abdomen de acero. Ella comenzó a bailar sensualmente el tema “Quema”, de Ryan Castro y Peso Pluma, y hasta escribió el mensaje: “Obsesionada con esta canción”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

En otro clip, el bombón asesino se mostró usando leggings amarillos y haciendo ejercicios para fortalecer el pecho, el abdomen y los bíceps. Ella no duda en dar tips a sus seguidores para hacer correctamente la rutina: “Lo importante es hacer cada ejercicio correctamente con la postura adecuada y un peso que te rete … si llegas a la repetición 10 sin que te cueste quiere decir que debes incrementar un 20 por ciento la carga; al llegar a la 10/12 repetición debes estar cerca del fallo muscular”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel cuenta los minutos para ver la cinta “Barbie”, y compartió un video en el que aplicó un filtro para parecerse a la famosa muñeca. Junto a su post ella escribió el mensaje: “Feliz día, mis bombones. Hoy estoy en el mood de Barbie, y es que cuando te lo propones; ¡puedes ser lo que un día soñaste ser! 😜 Cuéntenme, ¿también están esperando esta peli?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

