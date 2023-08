Exprometido de Clarissa Molina dedica especial mensaje de cumpleaños a su nueva novia

A solo meses de que la conductora de televisión Clarissa Molina anunciara el fin de su compromiso con Vicente Saavedra, el empresario no para de pregonar su amor por su nueva novia, la modelo venezolana Ninoska Vásquez.

Esta vez, Saavedra sorprendió a sus más de 240 mil seguidores en Instagram pues luego de venir subiendo solo stories con Vásquez, decidió compartir un carrusel de tres fotos con ella en su perfil con motivo del cumpleaños de ella.

“Feliz cumpleaños, Ninoska Vásquez. Love you, mi amor”, fue el mensaje que le dedicó a la modelo que estuvo acusada de presunta trata de personas en México.

En la primera imagen que compartió aparecen muy acaramelados en un elevador realizándose una foto frente al espejo. En la segunda, no se ve la cara de Ninoska ni la de Vicente, pero se ve que el empresario está dentro de una piscina sosteniéndose de las caderas a la modelo que estaba sentada en la orilla. Ya en la tercera se les ve juntos en la alberca disfrutando del día soleado.

Reacción de los internautas

Como era de esperarse, ante el post del puertorriqueño dedicado a la venezolana muchos usuarios de la red social de la camarita comenzaron a reaccionar dejando todo tipo de comentarios.

“Se iba a casar no hace tanto y ya está amando a otra. Se más responsable”; “Al principio todo es color de rosa y yo te amo de una forma tan rápida ya después demuestran lo que realmente son”; “Que fácil se les hace a los hombres, terminar con una hoy y publicarse con otra mañana! Pero hay que respetar la vida de los demás! Bendiciones”; “Sal de ahí rápido. Ese hombre es inestable en el amor. Tiene tres hijas de tres mujeres diferentes”; “Ahhh, esta fue la razón por la cuales se canceló su boda con la hermosa Clarissa”; “Yo sí me alegro de que Clarissa terminó con él”; “Clarissa se mira más decente, mejor que se liberó del mal” y “Les cuento que con ella va a resultar porque se ve que son tal para cual, a la tipa se le nota lo materialista y a él pues ni hay que decirlo… felicidades”, son algunas de las reacciones que se logran leer en el perfil de Saavedra.

¿Qué pasó con su compromiso con Clarissa Molina?

En diciembre de 2022, Clarissa Molina anunció que su matrimonio previsto para la primera semana de enero estaba suspendido, pero no ofreció detalles. Fue hasta el mes de mayo que la exreina de belleza rompió el silencio y comunicó que su noviazgo y compromiso de matrimonio con Vicente Saavedra había finalizado.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito espacio y privacidad sobre este tema”, informó en sus stories de Instagram.

Luego del anuncio de la presentadora dominicana, se comenzó a rumorear que su ex ya tenía nuevo amor. A finales de julio el empresario puertorriqueño se dejó ver con la modelo venezolana y desde entonces han venido derrochando su amor en redes sociales.

***

Sigue leyendo:

– Clarissa Molina luce sus músculos al saltar la cuerda, usando leggings deportivos

– Clarissa Molina se puso atrevida y movió las caderas al ritmo de Karol G

– Clarissa Molina presumió su silueta en un bikinazo rosa | VIDEO