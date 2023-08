Clarissa Molina luce sus músculos al saltar la cuerda, usando leggings deportivos

Clarissa Molina no duda en compartir videos en los que aparece poniéndose en forma, y ahora sorprendió a sus fans con uno que la muestra en el jardín de su casa, usando ajustados leggings deportivos mientras salta la cuerda. Ella dejó ver sus tonificados brazos y hasta escribió en su post el texto: “¿Querías tus brazos estallados?” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella conductora dominicana también demostró sus habilidades en el baile, pues en otro clip se mostró acompañada de su amiga Janeth Briceño mientras realizaban una energética coreografía a un tema de Karol G. Clarissa escribió que eso es “la mejor forma de quemar calorías”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Cuando su apretada agenda de trabajo lo permite Clarissa Molina se escapa unos días a algún destino turístico para disfrutar del mar, y recientemente se dejó ver en Playa Esmeralda, jugando entre las olas y luciendo espectacular en un microbikini de color rosa. El video que compartió en Instagram de esos momentos encantó a sus seguidores, y ha obtenido más de 26,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Sigue leyendo: