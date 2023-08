En leggings de color rosa Clarissa Molina muestra cómo termina después de sus rutinas de ejercicio

Tras una serie de compromisos laborales Clarissa Molina ha regresado a ponerse en forma, siendo supervisada por el entrenador Alex Fitbox. Y ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que aparece después de sus rutinas de ejercicios, usando un ajustado atuendo deportivo de color rosa; ella escribió en su post la frase: “¡Así terminé!” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días la bella conductora dominicana complació a sus fans con un TBT consistente en un video que la muestra en bikini negro y saliendo de la piscina, para que no se sintieran tristes por no verla en la entrega de Premios Juventud: “Este hubiera sido mi outfit! Pero señores y qué calor es! 🔥🔥 Manténganse frescos e hidratados!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa disfruta mucho de su trabajo en el programa de televisión “El gordo y la flaca”, y en los descansos aprovecha para tomarse fotos que posteriormente publica en Instagram. La más reciente la muestra luciendo su figura con un atuendo blanco de top y minifalda, y la acompañó con el texto: “🤍🕊️Más amor, menos hate”.🤍🕊️

