En leggings negros Clarissa Molina muestra sus entrenamientos en el gimnasio

El ejercicio se ha convertido en una prioridad para Clarissa Molina, y lo deja ver en muchas de sus publicaciones en Instagram. Ahora ella compartió un video en el que aparece usando un ceñido conjunto deportivo negro a su llegada al gimnasio, donde realiza varias rutinas.

En sus entrenamientos para ponerse en forma no puede faltar el boxeo, y en otro clip la bella conductora dominicana se muestra en el jardín y acompañada de su entrenador. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Dos años y sigo buscando la mejor versión de mí, y lo mejor de todo es que es saludablemente! Así que usted que me lee que fue al gym una semana, sigue, que el camino es largo, pero vale la pena! Dale que tú puedes!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Los resultados de todos esos ejercicios pueden verse en la figura de modelo que tiene Clarissa, y que hace poco lució en una serie de fotos que la muestran en la playa, un lugar al que le encanta ir. Esas imágenes en las que aparece jugando entre las olas han acumulado hasta ahora más de 123,000 likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

