Usando minibikini Clarissa Molina luce su escultural figura al meterse al mar

Cada vez que Clarissa Molina cuenta con días libres aprovecha para relajarse y salir a la playa; así lo dejó ver ahora en sus historias de Instagram, compartiendo un video que la muestra luciendo su escultural figura al usar un minibikini y posando en el mar, cuando repentinamente es asustada por la amiga que la acompañaba. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella conductora dominicana presumió al máximo sus curvas en una serie de fotos que publicó en esa red social, posando recostada en un camastro y usando un ajustado conjunto deportivo de top y leggings; todo fue en uno de los descansos del rodaje del filme “Perdiendo el juicio”, en el que comparte créditos con Julián Gil y Shalim Ortiz-Goico. Ella también escribió el mensaje: “Filmar una película en el mismo lugar donde ibas cuando chiquita a jugar con tus hermanos, volar chichiguas, pasar rato en familia, disfrutar del carnaval o simplemente dar una vuelta por el monumento para salir de la casa, es sumamente especial”.

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunas días Clarissa dejó ver a sus fans que es una gran fan de Barbie, y se mostró fascinada al visitar una reproducción de la casa de la muñeca, hecha como parte de la promoción de la película protagonizada por Margot Robbie. Naturalmente, ella eligió un outfit de color rosa para la ocasión. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

