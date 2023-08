Clarissa Molina luce sus curvas en leggings verdes mientras posa en el parque

Clarissa Molina sabe muy bien cómo complacer a sus seguidores en Instagram, y ahora lo hizo publicando un video en el que aparece en el parque, luciendo su figura en ajustados leggings deportivos de color verde mientras hace estiramientos, corre y posa muy sonriente. El clip ha obtenido más de 14,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

La bella conductora dominicana disfruta mucho trabajar en el programa de televisión “El gordo y la flaca”, y en otro clip mostró un detrás de cámaras poco antes de su intervención, usando un ceñido vestido azul con aberturas. Ella bailó junto a Carlitos y hasta posó como toda una modelo; junto a su publicación escribió: “Unos segunditos de mi día”. ♥️ View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

A Clarissa le encanta bailar, y demostró que trae el ritmo en la sangre al publicar un video que la muestra durante un paseo en yate y dando sus mejores pasos junto con Borja Voces. Ella se mostró muy feliz en esos momentos: “Mar + música + baile + buena compañía = este post! 😍” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

