Lety Calderón cuenta cómo fue el reencuentro de sus hijos con Juan Collado tras sus años de cárcel

Los hijos de la actriz Leticia Calderón lograron reencontrarse con su padre, el abogado Juan Collado, quien fue encarcelado en México en 2019 acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El exesposo de Lety vio a los chicos en el hospital donde está recluido por problemas de salud severos.

Esta semana, la artista concedió una entrevista al programa ‘De primera mano’ donde dio detalles de cómo fue ese reencuentro y el acercamiento de Luciano y Carlo con su padre mientras ha estado hospitalizado.

Calderón dijo en la conversación que la primera vez que lo vieron fue hace unas semanas, cuando fue trasladado del reclusorio por sus complicaciones de salud. Asimismo, detalló que ella estuvo presente en el emotivo momento.

“Ya pudieron ver a su papá, cosa que nos alegra muchísimo, fue hace más de un mes. Fue en el hospital, hemos estado yendo al hospital y ahí pues no hay restricciones de nada. Evidentemente yo los he acompañado y además porque ellos quieren.”, dijo.

Lety precisó que les ha dicho a sus retoños que pueden ir solos también a visitar a su papá, pero ellos han querido que esté ella acompañándolos.

“Yo un día les dije: ‘váyanse ustedes a visitar a su papá, salúdenlo y tal’, y ya fueron, pero las siguientes veces (me dijeron): ‘mamá, ve tú’ y pues si ellos se sienten más a gusto y más seguros o no sé, de que vaya yo, pues yo feliz de la vida. De hecho, acabamos de ir hace rato, venimos de ahí”, contó al mencionado programa.

Lety aseguró que al enterarse -días después- del ingreso de Collado en un hospital sus hijos y ella quisieron ir a verlo.

“El encuentro fue muy emotivo. Tenía casi cuatro años de no ver a sus hijos y aunque no sé cómo le llevaban fotos y videos que a veces le hacíamos, no es lo mismo verlos en persona”, detalló.

El estado de salud de Juan Collado

El abogado fue sometido a un cateterismo por problemas en su corazón. Al ser consultada Lety Calderón sobre el estado en el que se encuentra actualmente su exesposo no dio muchos detalles.

“Está bien, no puedo dar el parte médico exacto porque tampoco sé. Le acaban de hacer una operación fuerte y por eso lo visitamos hasta el día de hoy, dije: ‘hay que dejarlo descansar y reposar y recuperarse un poco’”, señaló.

Se siente orgullosa de sus hijos

La reconocida actriz dijo que está orgullosa de que sus hijos quieran que ella esté presente en los encuentros que tienen con su padre y aseguró que se siente “muy halagada” por sus retoños.

En la conversación con ‘De primera mano’ contó que hace unos días regresaba con Luciano y Carlo de un viaje y ellos le pidieron pasar por el hospital a saludar a Juan Collado. Al llegar, ella les pidió que fueran y ella los esperaba en el coche porque sentía que estaba “fachosa” (mal vestida), pero sus chicos la animaron con elogios y ella accedió a subir como estaba.

Asimismo, comentó que sus hijos se sienten felices de ver que sus padres pueden compartir con cordialidad por el bienestar de ellos.

“Esta insistencia de que esté yo, de que suba, de que esté con ellos. Además, yo creo que a ellos les gusta vernos juntos y platicar y ver que nos llevamos bien y que hay cordialidad y respeto”, detalló.

Cree que les hace falta su papá

Lety aseguró que en este momento que ha visto a sus retoños compartiendo y estando al pendiente de su papá se les nota mucho que les ha hace falta estar con él.

“Se les nota que quieran que no, les hace falta su papá. Yo creo que a todos los hijos nos hace falta nuestro papá y nuestra mamá, y entonces debemos de tener esa convicción de que los papás que se divorcian, ver por sus hijos porque la cara de mis hijos lo vale todo. Ahorita al estar pendientes de su papá y tenerle este cariño y demás, pues se siente bonito sobre todo por ellos, que es por lo que uno trabaja como mamá”, mencionó.

