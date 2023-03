Lety Calderón y sus hijos reaccionan a la posible salida de prisión de Juan Collado

La noticia de la posible liberación del empresario Juan Collado, la actriz Lety Calderón fue cuestionada sobre su reacción y la de sus hijos ante dicha noticia. Al respecto, la famosa reveló que tras enterarse de la noticia, sus hijos no han parado de sonreír de oreja.

En entrevista con el programa De Primera Mano, la actriz de melodramas como “Imperio de mentiras” y “El amor invencible” adelantó que su hijo mayor, Luciano, fue quien mostró una reacción efusiva. Por su parte, Carlo se dijo incrédulo ante la posibilidad de ver a su padre fuera de la prisión.

“Estamos híper felices. Sí, claro yo les comenté y Luciano se puso a gritar de felicidad, a aplaudir, a brincar. Me decía ‘mamá, ¡qué felicidad!, le voy a perdonar su abandono, no importa porque es mi papá y lo quiero'”, relató la famosa ante las cámaras del programa.

“Carlo está un poco más incrédulo, pero muy esperanzado de ya por fin ver a su papá, pero incrédulo porque durante todo este tiempo nos había llegado la noticia de que posiblemente salía, y no salía”, añadió.

Además de dejar saber la reacción de sus hijos ante la posible liberación de Juan Collado, Lety Calderón afirmó que la situación fue injusta y su primera reacción ante ella fue el enojo.

“No hay palabras para expresar lo que pasó, lástima que no puedo decir groserías, pero sí es una gran frustración y un gran enojo, y me imagino cómo puede estar también él, pero bueno, ya pasó, no podemos regresar el pasado, si es una gran injusticia, pero ahora hay que ver para el futuro, y espero que ya salga pronto y lo podamos ver y podamos festejar”, dijo para concluir.

