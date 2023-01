Lety Calderón es criticada por su propósito de acumular colillas de cigarro y no dejar de fumar

Lety Calderón fue blanco de las críticas en redes sociales por compartir su propósito de no tirar colillas de cigarro, a lo que de inmediato sus seguidores le pidieron que en lugar de juntar los residuos, lo ideal sería que de fumar.

La actriz Leticia Calderón es una de las famosas que constantemente recibe el reconocimiento del público por su talento en el mundo de la actuación, pero también por su labor como madre, demostrando ser todo un ejemplo a seguir; sin embargo, en esta ocasión se colocó en el centro de la polémica tras lanzar una peculiar propuesta a sus seguidores de redes sociales.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la protagonista de la telenovela ‘Esmeralda’ invitó a sus seguidores cuidar el medio ambiente y no tirar las colillas de cigarro en cualquier lugar, por lo que compartió su idea de acumular los residuos en un bote para después desecharlos en un lugar apropiado.

“Te invito a que uno de tus propósitos sea cero colillas poniéndolas en una botella hasta llenarla. Por un mundo mejor”, escribió la famosa como descripción a la imagen en la que se aprecia una botella con algunas colillas de cigarro.

Y aunque el único propósito de la artista de 54 años fue evitar la contaminación, terminó tundida en la sección de comentarios, donde la gran mayoría la criticó por guardar los desechos en lugar de proponer dejar de fumar, pues como es sabido el consumo de tabaco es la principal causa de cáncer y de muertes derivadas de este padecimiento.

“El mejor consejo es dejar de fumar no es recolectar colillas es dejar de fumar“, “Es mejor no fumar el cáncer esta terrible hoy por hoy no trae más que dolor a las familias que viven con una persona fumadora”, “Te invito a que uno de tus propósitos sea cero cigarros poniendo en una botella el dinero hasta llenarlo”, “Es más inteligente dejar de fumar y dañar tus pulmones“, “No fumen, no junten colillas de cigarro, no contaminen”, escribieron solo algunos seguidores de la estrella de las telenovelas.

