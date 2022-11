Lety Calderón dice que le preocupa que su hijo Luciano se convulsione al ver a su padre en la cárcel

Hace unos días Lety Calderón reveló que sus hijos no han visitado a Juan Collado en prisión porque a ella le tienen prohibido entrar, pero al ser cuestionada si permitiría que ellos vayan solos, aseguró que esto no podría suceder, pues su primogénito corre el riesgo de convulsionar o desmayarse debido a que es un “niño muy especial”.

La actriz explicó recientemente que una de las condiciones que puso para que sus hijos visiten a su padre en el reclusorio es acompañarlos por lo menos la primera vez, ya que al tratarse de un momento que pudiera ser difícil para Luciano y Carlo, ella tiene que estar ahí para apoyarlos, especialmente al mayor, quien tiene síndrome de Down.

“Luciano, como ven, es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque se me puede desmayar o se puede convulsionar. Emocionalmente es muy sensible, es incómodo para él, no sé cómo va a reaccionar, la verdad, por eso mismo también tengo que ir yo”, reveló durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’.

Aunque dejó claro que la decisión que tomaron de impedirle la entrada a ella seguirá siendo respetada, esto acaba con la gran ilusión que tienen su hijos de convivir con el abogado Juan Collado.

“Son respetables todas las actitudes y reacciones y comentarios, yo simplemente lo respeto. Ella realmente no los conoce, y sí tienen que entender eso ustedes y toda la gente, ellos tienen una gran ilusión de ver a su papá y nosotros vamos a respetar los tiempos. ¿De quién?, no sé, pero se va a respetar”, añadió.

La protagonista de la telenovela ‘Esmeralda’ señaló que en este momento lo único que agradece es poder estar presente en la vida de sus hijos, pues durante el año que está a punto de terminar pasó por complicaciones de salud que la orillaron a tomar la decisión de hacer su testamento por si llega a morir.

“Tuve dos eventos importantes en la madrugada que me estaba ahogando y yo pensé: ‘O me muero de que no puedo respirar o me muero de un infarto’, porque no podía respirar, y me asusté horrible, corrí a firmar mi testamento a hablar con mis hijos, porque fue tan fuerte que dije: ‘¿Y qué tal si realmente me hubiera muerto?’“, puntualizó.

También te puede interesar:

–Lety Calderón revela que no le permiten visitar a Juan Collado en prisión: “Específicamente yo no puedo”

–Conoce por dentro el apartamento de Luciano, el hijo de Lety Calderón con síndome de Down

–Lety Calderón revela si Verónica Castro se encuentra en medio de una fuerte depresión