Luciano, hijo de Lety Calderón, presume orgulloso su nuevo apartamento en Ciudad de México

La mudanza de Luciano, el hijo mayor de la actriz Lety Calderón, cada día está más cerca y ambos están que no caben de la emoción por el gran reto que se les avecina, pues llevan años preparándose para ese día, el cual podría ocurrir en una abrir y cerrar de ojos.

“Lo estoy preparando con mucho amor desde hace varios años compré este departamento, lo encontré, me pareció sensacional para él y poco a poco lo he ido amueblando, la verdad es que a mí me emociona muchísimo poner cada detalle, cada cosa, porque además ya está todo. Está listo nada más para traer la ropa y me da mucha emoción que el día de mañana mi hijo pueda independizarse”, relató la talentosa celebridad, quien tiene sentimientos encontrados, pero la felicidad es la que impera en su rostro.

Es tal la emoción que le produce su nueva vida, que Luciano, de 18 años y quien es estudiante de gastronomía, abrió las puertas de su hogar en Ciudad de México a las cámaras del programa ‘Ventaneando’, con lo que nos permitió conocer a detalle cada una de sus habitaciones.

“Esta es mi casa, mi departamento, les voy a enseñar lo que está adentro, bienvenidos”, fue como Luciano, quien padece Síndrome de Down, le dio la bienvenida a las cámaras de televisión.

Entre las habitaciones que presumió está la cocina, uno de los espacios que, seguramente, más disfrutará, pues es un amante de cocinar, pero también es el que más preocupa a su mamá, por lo que en el pasado compartió que ya le enseñó de primeros auxilios.

“Me ha enseñado a cocinar hot cakes, me ha enseñado a ver lo positivo, a tender mi cama. Estoy contento de mi mamá, me ha enseñado todo lo que necesito para ya cumplir mi sueño”, se dijo ilusionado Luciano.

Para terminar la entrevista, Lety Calderón compartió que espera que el gran paso que está dando Luciano sirva de inspiración para quienes atraviesan con sus hijos una condición similar.

“Con que le sirva a una persona, creo que ya valió la entrevista, y compartir con toda la gente ese medio, porque también me da miedo que le pase algo, pero tengo que confiar en él y él sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Mi única petición a la sociedad, que seamos empáticos con las demás personas, también lo quiero preparar para que el día de mañana no sea tan fácil que abusen de él”, concluyó.

¿Cómo es por dentro el nuevo hogar de Luciano?

Cocina

La cocina, que es abierta y no muy amplia, está equipada con alacenas de color marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra, la cual, seguramente, será utilizada por Luciano para preparar las más exquisitas recetas. Desde esa habitación se tiene acceso a un pequeño cuarto de lavado.

Comedor

Su comedor, localizado entre la cocina y la sala, tiene una mesa rectangular de color chocolate con espacio para seis personas, así como una espejo con marco blanco.

Sala

La sala, que fue el espacio desde donde se desarrolló gran parte de la entrevista y que da a un gran ventanal, cuenta con un sofá modular y sillones individuales de tono gris, con una mesa central y laterales de madera, con una alfombra, con una televisión empotrada a la pared y con el pintoresco cuadro de un muelle.

Recámara principal

La recámara principal, donde seguramente dormirá el joven una vez que consume su sueño de independizarse, está conformada por una cama grande con cabecera de tono chocolate y ropa de cama de color gris, así como por una televisión empotrada a la pared y una cómoda marrón.

