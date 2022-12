Jomari Goyso quiere vivir en el 2023 en una burbuja y ya tiene todo listo para cumplirlo

El fashionista español Jomari Goyso, de 41 años, se desprendió de su apartamento en la ciudad de Miami en plena pandemia y desde entonces ha vivido en hoteles, pues aún no ha logrado concretar su anhelo de construir la casa de sus sueños, aunque espera que ese objetivo se cumpla en el 2023 que está por comenzar.

En una entrevista, que otorgó a MezcalTV, el colaborador de Univision detalló que está a la espera de que las autoridades le autoricen su proyecto arquitectónico, el cual, literal, lo llevaría a vivir a una especie de burbuja.

“Un requisito que tiene que tener y que no tenía la de antes. Yo, lo que pasa, es que vivía en un ático, en un penthouse feliz de la vida, pero quería más privacidad, quería más vivir en una “burbuja”, y creo que ese es el reto de mi próxima casa, que sea una “burbuja”…”, contó Jomari.

A continuación detalló a qué se refería vivir en una burbuja y su aclaración dejó más qué claro qué es lo que busca en su nueva morada y que, por obvias razones, no tenía en su antiguo penthouse.

“¿Qué es para mí una ‘burbuja’? Que tenga patio, que yo pueda hacer mi mundo, independiente de nada y pueda venir mi familia y todo y estemos en una “burbuja”, puntualizó.

Jomari Goyso, tal y como aquí mismo te lo contamos, se desprendió de su apartamento hace ocho meses, pues quería atrás todo lo que ahí había vivido y que no quería seguir viviendo en la nueva etapa que había decidido comenzar.

“En mitad de la pandemia, me ofrecieron un dinero por donde vivía y lo vendí y me fui a vivir a un hotel. “Señal de Dios”. Tengo la casa, lo que pasa es que la estoy haciendo. Puede ser que sea la casa de mis sueños, pero hasta que no esté en ella no te puedo decir.,Nno sé todavía porque no sé si va a pasar o no, por cosas de permisos y cosas, que no es una cosa tan fácil, pero me encantaría que el 2023 finalmente poder decir: esta es mi casa”, concluyó.

Sigue leyendo:

Rashel Díaz muestra en video la linda casa donde recibirá el Año Nuevo en República Dominicana

Rodner Figueroa presume en video la casa y la recámara donde recibirá el Año Nuevo en México

Conoce por dentro la hermosa casa que Pelé vendió en los Hamptons años antes de su muerte

Pelé: Así luce en la actualidad la humilde casa donde nació y creció el fallecido exfutbolista