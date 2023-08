“Se acabó”: el grito de guerra de las deportistas frente a la negativa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a renunciar

El mensaje fue muy concreto: “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso”.

Lo escribió la futbolista de la selección española Alexia Putellas tras escuchar este viernes el discurso del presidente de su federación, Luis Rubiales, en el que se negó de forma rotunda a dimitir por haberle dado un beso en la boca a quien viste la casaca número 11 de la Roja, Jenni Hermoso.

Según el directivo, el beso fue consentido.

Horas después, la futbolista desmintió rotundamente a Rubiales en un comunicado compartido en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter): “En ningún momento el beso fue consentido”.

Y añadió: “Quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado”.

La Federación Española de Fútbol dice que emprenderá acciones legales por los comentarios de Hermoso sobre Rubiales.

‘No fui respetada’

Getty Images Las jugadoras de la selección española arroparon a Jenni Hermoso tras las declaraciones de Rubiales.

En el comunicado que la jugadora de la selección ganadora del Mundial resumió la situación en una frase, la cual resaltó con énfasis: “sencillamente, no fui respetada”.

Hermoso explicó que debido a que la situación se había dado en una situación de emociones exaltadas, la había dejado en “shock”.

“Con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar este hecho (…) Me sentí vulnerable y víctima de una agresión”.

La jugadora agrega que había estado bajo “continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del sr. Luis Rubiales.”

“No solo eso sino que de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tiene que ver con mis sensaciones”.

Apoyo

El comunicado que Hermoso publicó en Twitter este viernes está firmado con el hashtag #SeAcabó y expresando su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo recibidas.

Y es que detrás de las palabras iniciales de Putellas, muy cercana a su colega de equipo, otras voces comenzaron a replicar. “Se acabó”. “Se acabó”. “Se acabó”.

Compañeras de Hermoso en la selección campeona del Mundial de fútbol femenino recién disputado en Australia y Nueva Zelanda, como la portera Cata Coll, se sumaron a las voces de repudio.

“Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… ¡se acabó! Contigo a muerte @Jennihermoso”, dijo la guardameta.

“¡Se acabó! Contigo @Jennihermoso 💪🏽”, tuiteó, en tanto, la excapitana Virginia Torrecilla.

Algo similar puso la también exportera de la selección española Sandra Paños: “Se acabó. Inaceptable lo que ha sucedido esta mañana. Lamentable llegar a esto para creer que las quejas de los últimos meses tenían un porqué. Por todas, estamos contigo @Jennihermoso”.

En octubre del año pasado, 15 jugadoras del combinado español renunciaron al unísono aunque por separado y con una carta que repetía el mismo texto en cada caso.

Esas futbolistas querían por entonces que su entrenador, Jorge Vilda, fuera cesado porque les afectaba “de manera importante” su “estado emocional”.

Patri Guijarro, otra de las futbolistas que se fue de la selección en el grupo de las 15, dijo: “Se acabó. Contigo @Jennihermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales”.

Renuncias a la selección

El sindicato FutPro, que representa a Hermoso, difundió también este viernes un comunicado firmado por 81 futbolistas en el que las deportistas anuncian que no jugarán con la Selección Española de Fútbol mientras Rubiales siga en su puesto.

Entre las numerosas futbolistas que firman el comunicado están las 23 jugadoras que ganaron el Mundial.

“Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial femenino de fútbol, queremos declarar que ninguna de las firmantes volveremos a la selección nacional de ser convocadas si permanece la directiva actual”.

Getty Images Las españolas festejaron el campeonato mundial obtenido en Sídney.

De otras nacionalidades y disciplinas

El grito virtual #SeAcabó fue acompañado también por deportistas de otras nacionalidades, como la venezolana Deyna Castellanos -“Esto es inaceptable. Estoy contigo @jenniHermoso #seacabó”- y la noruega Ingrid Syrstad Engen, que milita en el Barça -“Se acabó. Estoy contigo, Jenni, y con todas mis compañeras de equipo que han alzado sus voces por muchos meses”-.

Igual reacción tuvo la suiza Ana-Maria Crnogorčević, también del Barça. “Estoy flipando… 🤮🤮🤮 se acabó”, puso en X, y siguió el mensaje con insultos.

La exjugadora de básquetbol Eli Pinedo, medalla de bronce con la selección española en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, afirmó que incidentes como este sirven para mostrarles a los demás que las mujeres ahora ponen límites ante situaciones que consideran inapropiadas.

“Entre tanto bochorno queda algo muy bonito e importante a partes iguales: ya no nos callamos, no debemos de callarnos. Mensaje poderosísimo para las futuras generaciones. Contigo @Jennihermoso 💪🏻❤️ #SeAcabó #Guerreras #Todas”, escribió.

Otras integrantes de la selección, como Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Athenea del Castillo, Irene Paredes, Alba Redondo y Ona Batlle publicaron en X mensajes de apoyo a Hermoso después de escuchar a Rubiales.

La subdirectora del medio digital eldiario.es, María Ramírez, tomó el tuit de Torrecilla para decir que “el #metoo español se llama ‘se acabó'”.

La negativa de Rubiales a dar un paso al costado

“¿Es tan grave para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo: no voy a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir”, dijo Rubiales este viernes en una Asamblea Extraordinaria de la federación deportiva que preside.

“No voy a dimitir, ¡no voy a dimitir!”, insistió.

Getty Images Luis Rubiales entrando este viernes a la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol.

Rubiales besó en la boca a Hermoso el domingo pasado en la ceremonia de premiación a la selección española, tras ganarle la final del Mundial a Inglaterra por 1-0, lo que fue interpretado por muchos como un comportamiento indebido por parte del directivo.

Tras la celebración pública en el estadio, Hermoso dijo en una transmisión en vivo desde el vestuario que el beso “no le había gustado”.

Este viernes, sin embargo, el dirigente insitió en que el beso había sido consensuado.

“El beso fue consentido. Jenni me levantó del suelo a mí y yo le pregunté por un pico y me dijo que vale”, señaló.

Rubiales fue cuestionado además por haberse tocado los genitales a modo de celebración durante la final.

Por ese hecho, pidió disculpas.

Las reacciones de rechazo a las palabras de Rubiales no se hicieron esperar y el gobierno español anunció el inicio de los trámites necesarios para suspenderlo del cargo. BBC

