Selena Gomez estrenó nueva sencillo y el look de su video musical paralizó Instagram

Luego de una larga pausa en la escena musical, la cantante y actriz Selena Gomez decidió sorprender a sus fans con el lanzamiento del sencillo titulado “Single Soon”, mismo que llegó a las plataformas digitales acompañado de un video musical que dio mucho de qué hablar. ¡Aquí te contamos por qué!

La famosa con ascendencia mexicana finalmente dio la bienvenida a una nueva era discográfica y para calentar motores estrenó un divertido tema con el que le cantó a la soltería.

“Estoy eligiendo este vestido, probándome estos zapatos, porque estaré soltera pronto”, es la frase estrella de la canción que a solo unas horas de lanzarse ya ha conquistado Youtube con poco más de cinco millones de reproducciones.

No obstante, la pegadiza letra no es el único detalle que ha llamado la atención dentro del nuevo proyecto de Selena Gomez. Y es que dentro del video se dejó ver utilizando flamantes looks con los que demostró una vez más su amor por la moda.

Uno de los atuendos más mencionados por los internautas consistió en un minivestido fucsia con escote pronunciado y olanes en la parte inferior de la marca Fannie Schiavoni, al cual hace referencia en la misma letra del tema.

Para completar el look, la protagonista de “Only Murders in the Building” usó unas altísimas plataformas de Versace que hicieron juego con el acabado metálico de su vestimenta, dejando claro que su inspiración fue el alocado estilo de los años setentas.

El maquillaje y peinado corrieron a cargo de Melissa Murdick y Marissa Marino, mientras que sus uñas lucieron espectaculares con una manicura Barbiecore creada por Tom Bachik.

Como era de esperarse, los comentarios por su look y nuevo tema no se hicieron esperar en forma de piropos: “¡Selena Gomez nunca me decepciona!”, “Volvió para seguir rompiendo récords”, “Como no amar a esta mujer si hemos crecido junto a ella” y “Vamos gente a seguir reproduciendo esta bomba”, son algunos de los mensajes que se leen en plataformas digitales.

