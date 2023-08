Jorge Masvidal se sinceró sobre su fallida apuesta de $100,000 dólares en la última derrota de Dustin Poirier

A corazón abierto fue la entrevista que Jorge Masvidal concedió al equipo de La Opinión. La leyenda de la UFC se sinceró sobre su más reciente controversia al perder $100,000 dólares en una apuesta tras la derrota de su amigo Dustin Poirier ante Justin Gaethje en el evento de UFC 291.

Masvidal reconoció que a pesar de haber perdido esa cantidad y no acertar su pronóstico, anteriormente ha ganado mucho dinero gracias a los combates de Dustin. “¿Qué fue lo que pasó?”, preguntó Ricardo López Juárez. “Ay, mi madre… en la vida se trabaja muy duro por el dinero, pero con Dustin es alguien con el que he ganado mucho dinero”, inició.

Los antecedentes de Poirier, quien acabó con Conor McGregor en dos ocasiones, hicieron creer al peleador de 38 años que contra Gaethje no sería la excepción, por lo que decidió arriesgar un monto de cinco cifras.

“Yo pensaba que él iba a ganar. La segunda pelea con Conor nadie suponía que le iba a ganar a McGregor. Yo aposté bien grande en esa también y en esa él no estaba supuesto a ganar y a mí me pagaron mucho. Yo sí perdí ahora mucho, pero estoy bien porque en la tercera también aposté con Dustin y volví a ganar”, detalló.

Justin Gaethje lanza un puñetazo contra Dustin Poirier durante su pelea de peso ligero en UFC 291. Foto: Chris Gardner/Getty Images.

‘The Diamond’, fiel a su apodo, ha sido una especie de mina de oro para un Masvidal con conocido gusto por las apuestas. Sin embargo, el estrecho vínculo entre ambos también fue determinante. “Lo conozco desde hace 10 años, somos compañeros y nos hemos dado palizas el uno al otro para llegar a un campamento y estar bien preparado. Yo te digo que ese es mi hermano y muero con eso”, complementó.

Gamebred reveló haber tenido problemas para oficializar su apuesta al ser rechazado por los corredores. “Con esta nadie me quiso tomar mi apuesta porque piensan que Jorge Masvidal sabe mucho… yo no sé qué pinga”.

“El único que aceptó mi apuesta fue Mike. Me aceptaron la apuesta y me siento mal ahora que la aceptaran porque me quitaron el dinero”, dijo entre risas con el mismo humor con el que interiorizó su derrota. “Niños, lo siento… tienen que ir a la escuela pública ahora”, declaró en su momento.

El impacto económico de esta pequeña apuesta poco puede incidir en la planificación financiera de un Jorge Masvidal que sigue facturando tras su retiro gracias a su promotora Gamebred Boxing y Bareknuckle. Anteriormente, en una entrevista, el expeleador reconoció haber ganado $5 millones de dólares con solo una pelea.

