Karol G comparte fotos que la muestran con los sexys atuendos que lució durante su concierto en Miami

Karol G está imparable en su tour por estadios para promover su álbum Mañana será bonito (Bichota season), y los dos conciertos que ofreció en el Hard Rock Stadium de Miami fueron todo un éxito. Ella ahora publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos que la muestran sobre el escenario y luciendo varios sexys atuendos, entre los que destaca el ya famoso enterizo brillante con el que presume al máximo su figura. Además, acompañó todo con el texto: “Mientras estoy ahí, miro al cielo y pienso QUE ES ESTO QUE ESTOY VIVIENDO !!!!!!!!! ✨💭🤍”

Al término de uno de sus shows la cantante se encontró con varias jugadoras de la selección colombiana de futbol, a quienes felicitó por su participación en la Copa Mundial; ellas le regalaron una camiseta, ante lo cual Karol reaccionó muy emocionada. El próximo concierto de la gira será el 29 de agosto, en Houston. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Hace algunos días Karol obtuvo más de cuatro millones de likes en Instagram gracias a unas fotografías que la muestran usando un body de color rosa y un ajustado minivestido nude, mientras posa sentada en el piso con muchos huevos rotos. Ella también incluyó un fragmento de la letra de su canción “Qlona”, que interpreta a dueto con Peso Pluma: “Ayer te vi … Solita – Esa carita Bonita – Diablo, Qué mamasita! 🎀🌷💭🧸✨🧠” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

