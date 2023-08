Oleksandr Usyk noquea a Daniel Dubois en el noveno asalto y retiene sus títulos con polémica incluida

Con polémica incluida, Oleksandr Usyk noqueó a Daniel Dubois en el noveno asalto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Stadion Wroclaw de Polonia.

Antes que el campeón ucraniano detuviera a Dubois con un gancho de derecha corto que lo hizo caer de rodillas en la lona y no pudo superar el conteo de protección, el inglés conectó un golpe bajo en el quinto asalto que hizo doblar de dolor a Usyk.

Aunque la repetición no dejó claro si el golpe fue ilegal, el réferi Luis Pabón determinó que había sido por debajo de la faja y le otorgó cinco minutos a Oleksanser Usyk para que se recuperara, pero no le descontó un punto a Daniel Dubois. El inglés tampoco aprovechó ese buen momento y cuatro rounds más tarde fue noqueado.

USYK KNOCKS OUT DUBOIS pic.twitter.com/XkOHKMVDpZ — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 26, 2023

Tras finalizar el combate, el ucraniano mostró respeto por su rival, pero aseguró que sintió el golpe en sus partes blandas. Además, Usyk insistió en que su próxima pelea debe ser con Tyson Fury, aunque no tiene ni idea si el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) quiera lo mismo.

“Me siento bien. Estoy agradecido por mi equipo, mi familia y mis hijos. Pero estoy agradecido por mi país y el ejército ucraniano. Muchas gracias. El boxeo es un deporte duro, pero soy genial. Me encanta el boxeo. Respeto a mi oponente, pero es boxeo, no es ballet. No tiene poder. Solo en mis pelotas“, dijo.

“Estoy listo mañana. Estoy listo. La próxima pelea estoy listo para pelear contra Tyson Fury, pero ¿Tyson Fury quiere hacerlo? No tengo idea. Pero no puedo esperar a ver a mis hijos y a mi familia. Estoy un poco cansado”, expresó.

En cambio, Dubois no estaba conforme con la decisión del réferi y declaró que le robaron la victoria. Por ello, el promotor Frank Warren dijo que apelarán el resultado para buscar una revancha inmediata.

“No pensé que fuera un golpe bajo y me han robado la victoria”, indicó.

You be the judge 👀 pic.twitter.com/WwpRRvox1m— Top Rank Boxing (@trboxing) August 27, 2023

Oleksandr Usyk, de 36 años, retuvo sus cinturones de peso pesado e insistió en la unificación con Tyson Fury. El ucraniano tiene récord invicto después de 21 peleas, 14 de ellas por nocaut. Por su parte, Daniel Dubois, de 25 años, ahora cuenta con marca de 19 victorias (18 por la vía rápida) y 2 derrotas.

