Camila Cabello “perreó” bajo la lluvia durante el concierto de Karol G

Los conciertos de Karol G con su ‘Mañana Será Bonito Tour’ por Estados Unidos han dado para todo. Esta vez se conoció que la cantante Camila Cabello estuvo presente la segunda noche del show de su colega y desde público perreó sin importar la lluvia.

La cubanomaxicana compartió una foto y videos para mostrar que estuvo en el evento y que además le dio hasta abajo hasta con la lluvia que hubo durante unos momentos.

El carrusel que publicó Camila tiene de primera una foto de ella abrazando a la ‘Bichota’ y luego tres videos que evidencian cómo estuvo disfrutando toda la noche, por lo que ella misma tituló el post: “Instagram versus Realidad”.

En el primer video que compartió se le apreció bailando hasta el piso y cantando a todo pulmón la canción ‘Gatúbela’. Cuando Camila Cabello, que estaba vestida con un minivestido blanco, se encontraba dándolo todo con sus pasos de baile, sus amigas le avisaron que se le estaba viendo la ropa interior.

“El blúmer, Camila”, se escucha que le dijeron en el clip y ella rápidamente se puso de pie para no mostrar más de la cuenta.

En los otros dos videos se mostró gozando del ambiente que había en el lugar durante la lluvia que marcó el segundo concierto de Karol G en Miamia.

“Karol G LA ROMPISTE. vamos a bailar pronto otra vez en la lluvia amiga. BICHOTA SEASON 4EVR”, escribió para acompañar su post.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de la red social de la camarita reaccionaron a la publicación de Cabello dejándole más de un millón de ‘me gusta’ y más de tres mil comentarios.

“Me encanta como entre reinas se apoyan aquí no hay envidia hombre”; “Como me encantaria salir de jo** con Camilaaaaaa”; “Tuve el placer de verte de cerquita y eres muy linda, noche mágica increíble…”; “Finalmente Camila Cabello se suelta el cabello”; “Dejen que Camila que enseñe en blúmer y lo que quiera jajajajajajjajaja que linda mi cubanita bella”; “En la vida yo soy Camila perrienado” y “Agregaría a Selena y Shakira… Sería una gira perfecta. No le piensen más… Facturen”, son algunos de los comentarios que se logran leer.

