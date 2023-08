Camila Cabello posa recostada en el pasto, usando un microbikini con brillos

Mientras continúa grabando su nuevo álbum Camila Cabello comparte en Instagram fotografías que encantan a sus fans; en esta ocasión impactó al posar recostada en el pasto, usando un microbikini con brillos que resaltó su escultural figura. Ella comió mandarinas y hasta colocó un cubo de hielo en su abdomen, complementando todo con el mensaje: “Me gusta brillar en el sol. El libro que estaba leyendo aquí se llama PAPI. ¡Lo recomiendo! También mandarinas y un cubo de hielo. Lo recomiendo 🧊🍊”.

Desliza para ver todas las fotos

La bella cantante de 26 años también causó sensación por una colección de fotos tomadas por Ellen Von Unwerth en París; ella posó como toda una modelo usando muchos sexys atuendos, destacando un vestido de gasa transparente que dejó ver su ropa interior: “Ellen es una chica mala, y saca a la chica mala de todas”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Durante su viaje a Puerto Rico Camila disfrutó de la playa y el mar; además compartió imágenes que la muestran tomando una ducha al aire libre y hasta sin ropa en un jacuzzi. Al respecto, ella escribió el texto: “Tiene razón, está bien ca****. 😍 Te amo PR ✨✨✨ Ahora, de regreso al estudio, que hay un álbum que terminar”. 🎀 View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

