“Lo noquearían”: Entrenador asegura que Gervonta Davis le daría una paliza a Sean O’Malley

Luego de que Sean O’Malley declarara que le gustaría pelear con Gervonta Davis, Kenny Ellis, entrenador del pugilista, aseguró que Tank le dará una paliza al campeón de peso gallo del UFC en el primer asalto si ambos subieran al ring.

En una entrevista con ES News, Ellis expresó que Davis, Shakur Stevenson y Devin Haney lo dominarían sin problemas, por lo que le advirtió a O’Malley que dejara en paz a los boxeadores porque seguramente terminaría noqueado.

“Tank va a dar una paliza en el primer asalto. Cualquier pequeño peso ligero lo vencería, Tank, Shakur, Haney, todos esos tipos lo vencerían porque son boxeadores. Todos ellos lo noquearían. Será mejor que dejes en paz a esos boxeadores antes de que te noqueen”, dijo el entrenador.

Gervonta Davis podría enfrentar en la revancha a Isaac ‘Pitbull’ Cruz en su siguiente pelea. Foto: Candice Ward/Getty Images.

La opinión del entrenador Kenny Ellis también es compartida por Ryan García que le aconsejó al atleta de MMA que se mantuviera alejado del boxeo porque ambas disciplinas son muy diferentes.

Cabe destacar que después de consagrarse como campeón de UFC por primera vez, Sean O’Malley indicó que en un futuro le gustaría incursionar en el boxeo contra Gervonta Davis, pero sabe que primero debe defender su cinturón un par de veces para ganarse esa oportunidad y que la compañía de MMA lo respalde.

“No me importaría noquear a Gervonta Davis y sé que la gente va a decir que ‘quiero ser como Conor (McGregor)’. Te digo que la pelea va a suceder. Me encantaría. Es jodid****** así de alto, amigo. Me encantaría salir y boxear con él (…) Nunca lo he visto en persona”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al UFC 292.

A pesar del deseo de O’Malley es poco factible que esta pelea pueda suceder porque el UFC no apoya la incursión de sus atletas en el boxeo. Conor McGregor fue una de las excepciones por su gran popularidad y el éxito en ventas de su duelo con Floyd Mayweather. Aunque el estadounidense es una de las estrellas actuales de la compañía tendría que construir un reinado sólido en la categoría y esperar a que Dana White le dé luz verde.

Sean O’Malley noqueó en el segundo asalto a Aljamain Sterling y le arrebató el cinturón de peso gallo. Foto: Paul Rutherford/Getty Images.

Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el séptimo asalto a Ryan García el pasado mes de abril. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, Sean O’Malley, de 28 años, se convirtió en el nuevo campeón de peso gallo del UFC y ha disputado 11 peleas en la organización que preside Dana White. El estadounidense suma nueve triunfos (seis por nocaut), una derrota y un ‘no contest’ (pelea sin resultado).

