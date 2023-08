Ryan García advierte a Sean O’Malley tras expresar interés en una pelea con Gervonta Davis: “Te noquearán”

Sean O’Malley se convirtió en campeón de peso gallo al noquear en el segundo asalto a Aljamain Sterling en el UFC 292 y pidió la revancha con Marlon ‘Chito’ Vera a continuación, pero ‘Sugar’ también sorprendió a todos al mencionar que le gustaría enfrentar a Gervonta Davis en boxeo, por lo que Ryan García le hizo una advertencia.

En la conferencia de prensa posterior a su pelea en UFC 292, O’Malley expresó que en un futuro quiere incursionar en el boxeo contra Tank Davis, pero sabe que primero debe defender su cinturón del UFC un par de veces o ganar otro título.

“No me importaría noquear a Gervonta Davis y sé que la gente va a decir que ‘quiero ser como Conor (McGregor)’. Te digo que la pelea va a suceder. Me encantaría (cruzarme con el boxeo). Es jodid****** así de alto, amigo. Me encantaría salir y boxearlo (…) Nunca lo he visto en persona”, dijo.

Sean O’Malley venció por nocaut técnico a Aljamain Sterling en el segundo asalto de la pelea en Boston. Foto: Paul Rutherford/Getty Images.

“Me siento como si pudiera suceder más temprano que tarde, pero también sé que UFC está dispuesto a respaldar cosas como esa si es lo suficientemente grande y con ese rendimiento creo que nos estamos acercando. Pero tal vez tengo que salir y ganar un par más de peleas, ganar otro cinturón. (…) Pero sucederá”, añadió.

Tras las declaraciones del nuevo campeón del UFC, Ryan García le aconsejó que dejara de hablar sobre ir al boxeo porque seguramente lo iban a noquear. El californiano recibió una burlona respuesta de Sean O’Malley a la cual contestó con un reto para mostrarle la diferencia entre los dos deportes.

“Suga Sean, eres bueno y deja de hablar sobre esto de ‘Voy a boxear cosas’. Simplemente te noquearán”, expresó García en una publicación en la red social X.

“¿Cómo tú o diferente?”, respondió O’Malley. “El boxeo y las MMA son dos deportes diferentes y si necesitas un recordatorio, házmelo saber. Con mucho gusto haré una puesta a punto para mi pelea de regreso”, contestó el californiano.

Ryan García está en búsqueda de un rival para debutar en las 140 libras. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Cabe destacar que Ryan García conoce mejor que nadie el poder de Gervonta Davis porque le propinó el primer revés de su carrera por nocaut técnico el pasado mes de abril tras recibir un golpe en el hígado en el séptimo asalto de la pelea. A pesar del poder de Sean O’Malley en su mano derecha, tendrá que entrenar mucho si quiere vencer a Tank sobre el ring.

Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras y está en búsqueda de un oponente para hacer su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

Por su parte, Sean O’Malley, de 28 años, es el campeón de peso gallo del UFC y ha disputado 11 peleas en la organización que preside Dana White. El estadounidense suma nueve triunfos (seis por nocaut), una derrota y un ‘no contest’ (pelea sin resultado).

