Los Temerarios anuncian su separación, junto con su gira de despedida

Aunque mucha gente pensaba que el dueto Los Temerarios ya no existía por su ausencia en las listas de éxitos, lo cierto es que no han dejado de estar activos en cuanto a presentarse en concierto. Ahora, informaron a sus fans que después de 46 años juntos se separarán tras una larga gira que comenzará el 15 de septiembre en San Diego, California.

A través de su cuenta de Instagram los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel informaron sobre su decisión, pero enfatizaron que no explicarán los motivos de la desintegración del grupo: “Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas. Por tal motivo, la gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre 2024 será la última que ofreceremos juntos y la haremos con el mismo amor y respeto con el que siempre lo hemos hecho…las fechas ya programadas para septiembre y noviembre 2023 serán conservadas y luego ofreceremos conciertos en México, Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica durante el 2024…Todo lo que expresaremos a través de este momento será a través de nuestra música en los escenarios de nuestro próximos conciertos, donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros”.

Adolfo y Gustavo fundaron Los Temerarios en 1977; sin embargo, fue a principios de la década de los 90 cuando obtuvieron un gran éxito dentro del género grupero, con álbumes como Mi vida eres tú y Tu última canción. Ellos ganaron muchos premios, incluyendo uno en la primera entrega del Grammy Latino hace 23 años. En 2008 tuvieron un resurgimiento en las listas de éxitos, gracias al sencillo “Loco por ti”, compuesto por Rudy Pérez. View this post on Instagram A post shared by Los Temerarios (@lostemerarios)

