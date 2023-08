Shakira recibirá el premio especial “MTV Video Vanguard” en la próxima entrega de los VMAs

Foto: Pascal Le Segretain for Fendi / Getty Images

Los premios VMAs del canal de música y entretenimiento MTV se llevan a cabo desde 1984, y uno de los reconocimientos más importantes cada año es el MTV Video Vanguard, que se otorga a un artista por su destacada trayectoria en el mundo de los videos musicales. Ahora será la cantante colombiana Shakira quien lo recibirá, además de que actuará en la ceremonia de entrega, que se llevará a cabo el 12 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

Shakira ha estado nominada al Video Music Award en 30 ocasiones, y lo ha ganado por los videoclips de sus canciones “Ojos así”, “Whenever, wherever”, “Hips don’t lie” y “Beautiful liar” (este último tema un dueto con Beyoncé Knowles). Otros ganadores del premio MTV Video Vanguard han sido Madonna, David Bowie, Jennifer Lopez y Rihanna.

Hasta el momento los artistas confirmados para actuar en la entrega de los VMAs 2023 son Karol G, Stray Kids y Demi Lovato; Shakira está nominada a los premios Artista del Año, Mejor Colaboración y Mejor Video Latino (tanto por “Acróstico” como por “TQG”, su dueto con Karol G). El evento se llevará a cabo en el Prudential Center de New Jersey.

