En ajustados leggings y top con cintas Shakira hace una sensual coreografía de su tema “Copa vacía”

Shakira ha demostrado en sus recientes publicaciones de redes sociales que no hay día en que deje de bailar; ahora compartió un video en el que aparece en una recámara, usando ceñidos leggings y un top con cintas mientras mueve sensualmente su cuerpo al ritmo de su éxito “Copa vacía”, buscando marcar tendencia entre sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La colombiana de 46 años obtuvo más de 700,000 likes en Instagram gracias a otro clip en el que hace playback de un tema de hip-hop, mientras usa una blusa holgada de color verde que dejó ver su sostén. Muchos de sus fans se sorprendieron de que seleccionara un tema de ese estilo musical para el clip. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Shakira trabaja actualmente en su próximo álbum, que podría estar listo para finales de este año. Pero mientras tanto ha obtenido varias nominaciones el premio VMA de MTV; curiosamente, en la categoría de Mejor Video Latino ella compite contra sí misma, tanto por el video “Acróstico” como por el de “TQG”, su dueto con Karol G. Los otros nominados son Rosalía, Grupo Frontera & Bad Bunny, Eslabón Armado & Peso Pluma, y Anitta.

Sigue leyendo: