Vicente Saavedra, exnovio de Clarissa Molina, presume a su nueva novia lavando platos

El empresario Vicente Saavedra, exprometido de la conductora de televisión Clarissa Molina, hace unos días compartió un romántico mensaje de cumpleaños para su nueva novia, la modelo Ninoska Vásquez y ahora la ha presumido haciendo labores del hogar.

Durante el domingo el puertorriqueño compartió un video a través de sus stories en Instagram mostrando cómo la venezolana estaba en el fregadero de una cocina lavando varios platos.

El hombre que desde el mes julio no ha dejado de pregonar que está en una relación con la modelo -que hace un tiempo estuvo acusada de presunta trata de personas en México- dedicó un mensaje romántico en el clip.

“Las princesas también lavan los platos”, escribió Vicente acompañado de un emoji de cara de enamorado.

Ninoska Vásquez celebró su cumpleaños rodeada de lujos

La modelo venezolana compartió un carrusel de fotos en su perfil en la red social de la camarita mostrando cómo estuvo el festejo de su cumpleaños en un lujoso restaurante en Madrid, Esapaña, y los regalos que recibió.

En varias de las imágenes Ninoska posó con un conjunto de falda y top negro de lentejuelas y algunas joyas plateadas. Además, llevó su cabellera oscura lisa, logrando un look total que resaltaba sus atributos.

Una gigantesca torta, flores y costosos regalos también fueron parte de la ostentosa celebración de cumpleaños de la nueva pareja del manager de Ozuna.

Internautas reaccionaron

El post de Vásquez dio mucho de qué hablar pues muchos usuarios de la mencionada red social dejaron diversos comentarios sobre el carrusel en el que la modelo se muestra muy acaramelada con el empresario.

“Ese caballero como que lo conozco, ¿es el ex de Clarissa?”; “Tu más que nadie mereces ser feliz”; “Que mala costumbre de las personas venir a tirar sus malos comentarios en las redes. Simple es la pareja actual de ella y punto…hasta donde sé todos tenemos ex y eso no debe ser motivo para estar diciendo que es ex de uno o de otro”; “Uno llega a ese cumpleaños con una bolsita de Zara y queda mal”; “Aquí todo el mundo criticando y yo solo veo una chica siendo plena. Que cuerpazo, vida y salud mi amor”; “Por fin público al novio amor sin miedo al éxito feliz cumpleaños” y “Se ve que es una pareja de puro aparentar”, son algunas las reacciones que se logran leer.

¿Qué pasó con el compromiso con Clarissa Molina?

En el mes de diciembre de 2022, Clarissa Molina anunció que su matrimonio previsto para el 7 de enero de 2023 estaba suspendido hasta nuevo aviso, pero no ofreció detalles. En mayo la exreina de belleza rompió el silencio y comunicó que su noviazgo y compromiso de matrimonio con Vicente Saavedra había finalizado.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito espacio y privacidad sobre este tema”, informó en sus stories de Instagram.

Luego del anuncio de la presentadora dominicana, se comenzó a rumorear que su ex tenía un amorío con Ninoska Vásquez. A finales de julio el empresario puertorriqueño se dejó ver con la modelo venezolana y desde entonces han venido derrochando su amor en redes sociales.

