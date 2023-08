A sus 55 años, Gloria Trevi presume sensual bikini bajo el sol

En medio de las opiniones divididas que generó su bioserie en Vix, ‘Ella soy yo’, la cantante Gloria Trevi se da el tiempo de conectar con la naturaleza y disfrutar de unas merecidas vacaciones por altamar, hecho que ha documentado a través de redes sociales.

Y es que desde su perfil oficial en Instagram, la intérprete de temas como “Pelo Suelto” y “Esa Hembra es Mala” se dio a la tarea de dar una probadita de su paseo en un lujoso yate.

Cabe recalcar que aunque las vistas fueron suficientes para robarse el aliento de los internautas, hubo otro detalle dentro de las imágenes que terminó por convertirse en la estrella del show. Hablamos del tremendo bikinazo que Gloria Trevi lució a sus 55 años de edad.

Es así como la estrella de la música posó de perfil a la cámara, recargada en un costado del yate, dejando en evidencia la despampanante y torneada figura con la que cuenta a su edad, gracias al modelito de dos piezas que hizo honor al estilo pin-up por el bikini con corte a la cintura y top strapless de rayas.

“Este es un traje de baño con el q me siento cómoda es un poquito de abuelita 🤣🤣🤣 pero me gusta la onda pin-up”, escribió Gloria Trevi para acompañar la publicación que no tardó en recolectar miles de ‘me gusta’ y comentarios.

“Abuelita??? Toda Diosa!!”, “La eterna chica del pelo suelto”, “Si para ti esos son de abuelita entonces los que yo uso son de tatarabuela, estás guapísima”, “Se están cayendo las estrellas”, “Bella”, “Pero si eres toda una Barbie” y “Mi Trevi tan preciosa”, son algunas de las respuestas que obtuvo la famosa a través de su post.

