Lanzan el primer avance de la bioserie de Gloria Trevi ¡Todo lo que tienes que saber!

Una de las bioseries más esperadas en los últimos años, es sin duda alguna la de Gloria Trevi, si bien en plataformas de streaming ya existe una película que cuenta la historia de la cantante, ésta no fue autorizada por la regiomontana a diferencia de “Ellas soy yo” título que lleva la producción en donde la intérprete cuenta su vida.

Luego de casi dos años de mucho trabajo, por fin está a punto de llegar a las pantallas de los televidentes que esperan con ansias la bioserie de Gloria Trevi, en donde se hablaran temas delicados como la muerte de la pequeña hija de la cantante Ana Dalay quien murió con tan sólo un mes de edad, el 13 de noviembre de 1999, en Río de Janeiro, Brasil, en condiciones que aún no han quedado claras.

¿Cuándo y en dónde se estrena “Ellas soy yo”?

Tal y como lo dijimos anteriormente, luego de casi dos años de trabajo, por fin fanáticos de Gloria Trevi y quienes esperan con ansias esta bioserie están a nada de disfrutarla.

Y es que el estreno de “Ellas soy yo” será el próximo 11 de agosto a través de la plataforma de streaming VIX+, mientras el gran lanzamiento sucede, en todas las redes sociales ya circula el tráiler oficial.

¿Todos los involucrados serán nombrados en la bioserie de Gloria Trevi?

En entrevista con varios medios de comunicación, Carla Estrada, la productora encargada de dicha bioserie aseguró que dicho proyecto generará mucha polémica no solo en medios de comunicación sino también entre los integrantes de las familias que se reúnan a ver esta serie.

Por otra parte, Estrada revela que “Ellas soy yo” es una mezcla de música, drama y ficción, pues si bien se tocarán temas delicados, todos serán expuestos con mucha cautela gracias a las más de 70 entrevistas que se realizaron.

“Es un mix de música, de drama de melodrama de ficción y todos los personajes que estamos presentando son personajes que se crearon a través de entrevistas que se hicieron, se hicieron más de 70 entrevistas”, dijo Estrada para Televisa Espectáculos

Y es que si bien, todos sabemos que la bioserie retratara la vida de Gloria Trevi y seguramente abordará todo el problema legal que tuvo y su polémica relación con Sergio Andrade, Carla Estrada deja claro que aunque se tocarán dichas situaciones espera que el público no busque en los personajes de la serie a los verdaderos protagonistas pues no será nombrado nadie que no haya dado su autorización.

“Les puedo asegurar que va a generar polémica, polémica intrafamiliar…cambiará vida, seguramente para bien va a cambiar vida, me gustaría que no estén esperando a ver reflejado a nadie, sí son situaciones que se vivieron sí, pero no estamos poniendo el nombre de nadie que no nos haya dado la autorización”, comentó Carla Estrada

Finalmente, la productora de “Ellas soy yo” aseguró que el estreno de esta serie, la cual marca un antes y un después en su carrera tiene también como objetivo ayudar a toda aquella persona que necesite apoyo pues habrá un micrositio especial para aquellos que requieran apoyo emocional.

Después de 9 meses de arduo trabajo, Carla Estrada fue contundente, la bioserie de Gloria Trevi "Ellas soy yo" marca un antes y un después en su carrera como productora. 👏👏👏👏 @carlaestradawest@gloriatrevi #ellassoyyo #gloriatrevi #bioserie pic.twitter.com/vvCIKuj64l — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 31, 2023

“A la par de la bioserie va a haber un micrositio, si la gente necesita ayuda, va a poderse dirigir ahí, van a tener apoyo”, dijo Estrada.

