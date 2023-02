Gloria Trevi confiesa que se enamoró de Sergio Andrade y no se arrepiente

Gloria Trevi evita regularmente recordar lo que vivió con Sergio Andrade, un escándalo que cambió el rumbo de la carrera de la cantante de “Pelo suelto”. Pero ahora, en España, Gloria abordó el tema, de manera muy franca y brindando varios detalles, pues hasta confesó que estuvo muy enamorada del ex productor.

“Para mí él era el Rey Midas, sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor; pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé” GLORIA TREVI

Reconoció la artista en declaraciones a Risto Mejide en el diario El Confidencial. Gloria Trevi reconoció que la juventud le jugó en contra, y la hacía presa fácil de su productor.

“Tener 15 años y creer que te las sabes todas yo creo que todos lo hemos vivido. A los 15 años crees que nadie te ve la cara y que te vas a comer el mundo. Me enamoro de la persona incorrecta y luego esa persona me dice ‘tú y yo no somos nada, solamente soy tu manager’” GLORIA TREVI

La influencia de Sergio Andrade sobre ella la llevó a irse apartando del mundo, incluidos sus amigos y familiares. Gloria no se daba cuenta porque su ‘manager’ manejaba la situación para convencerla de que era lo correcto.

“No podía tener contacto con mi familia más que muy poco, pero yo creía que era normal porque yo me estoy convirtiendo en Gloria Trevi. Él me decía que tenía que mantener un misterio, me hacía ver que era algo normal, me decía que Michael Jackson no se iba de fiesta con los amigos” GLORIA TREVI

A pesar de los difícil que fue y el escándalo que se generó porque Sergio Andrade fue acusado públicamente de abuso de menores, Gloria afirma que no cambiaría algo de lo que ha sucedido en su vida porque quitar ese episodio alrededor de Sergio Andrade hubiera significado también que no existiera su hija Ana Dalay, quien falleció al mes de nacida.

“Tendría que borrar el recuerdo de mi hija, no me arrepiento porque si yo no hubiera pasado por esa situación, no tendría los tres hijos que tengo en este momento. Él es el que tiene que arrepentirse, podría haber conocido a otro hombre, pero estos tres no estarían en mi vida y ese efecto mariposa me da pánico. Me quedo con el dolor, pero también con el recuerdo de mi hija” GLORIA TREVI

