Geraldine Bazán rompe el silencio y sale en defensa de Gloria Trevi ante nueva demanda vinculada con Sergio Andrade

Geraldine Bazán vuelve a estar en el escrutinio público después de que la propia ex de Gabriel Soto, revelara que asistió a un casting con el polémico productor, Sergio Andrade.

El cual, de acuerdo a declaraciones de la propia actriz, se tornó un tanto “extraño”, por lo que considera que el productor tuvo la intención de integrarla al famoso “Clan Trevi-Andrade”.

Sin embargo, hace apenas unas horas volvió a tocar el tema en redes sociales y aseguró que en ese desafortunado episodio no estuvo Gloria Trevi, por lo que la deslindó de cualquier señalamiento o acusación que pudieran haber causado sus declaraciones.

Fue en el reality show, “Secretos de villanas” donde Geraldine señaló que tenía alrededor de 13 años cuando Sergio Andrade le ofreció hacerle un casting en una misteriosa locación a la cual, no le permitieron el paso a su madre, Rosalba Ortiz.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”

Luego de todo el revuelo que se armó por sus declaraciones, Bazán utilizó su perfil de Twitter para emitir un comunicado en el que aclaró que Gloria Trevi no tuvo nada que ver en este “extraño” casting que hizo con Sergio Andrade durante su adolescencia.