Geraldine Bazán estuvo a punto de ser parte del clan Trevi-Andrade

Hace unos días se dio a conocer una investigación periodística en la que señaló que el escándalo por corrupción de menores en el que involucra a Gloria Trevi y Sergio Andrade sigue vigente, ya que una de las afectadas está buscando demandar vía civil a la cantante mexicana.

Luego de que esto cobrara relevancia en México y en Estados Unidos 20 años después de lo ocurrido, esta noticia ha tenido un impacto en la actriz Geraldine Bazán, quien dijo al programa ‘Suelta la sopa’ que cuando tenía 13 años, en 1996, realizó una audición para Sergio Andrade.

La persona que evitó que Geraldine pudiera estar en peligro fue Rosalba Ortiz, su mamá, quien por muchos años se involucró en su actividad artística lo que la mantuvo a salvo de cualquier eventualidad, pues de haber proseguido el proceso, probablemente, hubiera sido parte del denominado “Clan Trevi-Andrade”.

Bazán compartió que el casting que realizó fue en un domicilio particular en la Ciudad de México, donde debía hacer pruebas artísticas, poco antes de que el escándalo estallara en todos los medios de comunicación en México y en otros países.

“No se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”.

Geraldine recordó: “Entonces me dijeron ‘ay, que tu mamá te espera acá’, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)”.

Ante esta situación la señora Rosalba decidió sacar a su hija del lugar, al considerar que había situaciones extrañas, por lo que no se le hizo común la forma en la que el equipo de Sergio Andrade hacía las pruebas artísticas. “la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”.

“Me ponían a mí en un cuarto a esperar, mi mamá estaba afuera porque le dijeron que entrara la niña sola, mi mamá vio que no salía, tocó, entró por mí y nos fuimos. Ya después se supo absolutamente todo”, recordó.

